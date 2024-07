Més de 220.000 famílies valencianes esquiven una forta pujada de la llum

Més de 220.000 famílies valencianes han esquivat una forta pujada de la llum després del compromís del Govern de mantindre l'escut energètic almenys fins a l'1 de gener de 2025. L'executiu estava disposat a eliminar el descompte del 40% que va aprovar en 2022 després de disparar-se el preu de la llum i la inflació per la guerra d'Ucraïna, però ha rectificat per la pressió exercida per Podem, que va exigir el seu manteniment per a donar el seu suport a l'últim decret anticrisi. El descompte beneficia les cases amb ingressos baixos i consumidors vulnerables com les famílies nombroses.

L'escut energètic és una mesura posada en marxa durant la crisi de la covid, i estesa cada sis mesos en funció de l'evolució del cicle inflacionista. Després de dies de negociacions, l'executiu va aconseguir el dimarts tancar un acord amb Podemos per a aconseguir el seu suport a la convalidació del decret anticrisi, a canvi del manteniment fins a finals d'any del bo social elèctric, que tal com està redactat el text caducaria al setembre.

Descompte

El bo social d'electricitat és un descompte en la factura elèctrica d'un 25% per a consumidors vulnerables i que excepcionalment ara fins al 31 de desembre ofereix una rebaixa del 65%. En el cas dels consumidors vulnerables severs, el descompte és del 40%, i excepcionalment fins al 31 de desembre, del 80%. A més, també s'ha prorrogat el bo elèctric de justícia energètica, un bo social especial aprovat pel Govern l'octubre de 2022 per a cases de classe treballadora als quals la inflació i els preus disparats de l'electricitat van deixar en risc d'exclusió social. En aquest últim cas, les cases amb ingressos de fins a 27.720 euros s'estan beneficiant d'una reducció de la factura de la llum del 40%.

Beneficiaris

Segons dades del Ministeri de Transició Ecològica, a la Comunitat Valenciana hi ha 221.778 beneficiaris d'aquests bons. En el cas de la província de València, n'hi ha 112.091, dels quals 49.341 són famílies vulnerables, 60.012 vulnerables greus, 25 en risc d'exclusió social i 2.731 unitats familiars acollides al bo elèctric de justícia energètica.

A la província d'Alacant tenen dret al descompte 87.442 llars, de les quals 37.426 estan formades per famílies vulnerables, 47.502 vulnerables greus, 75 en risc d'exclusió social i 2.439 són unitats familiars acollides al bo elèctric de justícia energètica.

A la província de Castelló hi ha 22.245 beneficiaris, dels quals 9.494 són famílies vulnerables, 12.283 vulnerables greus, 19 en risc d'exclusió social i 449 unitats familiars acollides al bo elèctric de justícia energètica.

Repunt del cost

Després d'una primavera amb els preus afonats, el cost de l'electricitat està repuntant. El preu diari del mercat majorista (pool) fins al 15 de juliol se situa en 58,31 euros el megavat hora, un 4,1% més que el mes passat, segons la consultora energètica Grupo Ase. La llum no ha repuntat amb més força gràcies a les renovables.