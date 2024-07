El ministre Pablo Bustinduy exigeix a Mazón a Dénia que coopere per a perseguir i posar límit als lloguers turístics il·legals

El ministre Pablo Bustinduy ha abordat hui a Dénia un dels problemes més greus que pateix la població de la Marina Alta, el de la dificultat per a trobar vivenda i la inflació galopant dels preus del lloguer. El ministre de Consum ha visitat aquesta ciutat i s'ha reunit amb l'alcalde, Vicent Grimalt. Després ha acudit a Altea, on també ha mantingut una trobada amb el primer edil, Diego Zaragozí. Bustinduy ha sigut molt clar a Dénia. Ha demanat a la Generalitat Valenciana que aplique la Llei de VIvenda per frenar la pujada sense fi dels lloguers i ha emplaçat també Mazón al fet que se sume a la iniciativa impulsada pel Ministeri de Consum per a perseguir els anuncis de lloguers turístics il·legals. Ha precisat que a la Comunitat Valenciana dos terços de les vivendes de lloguer vacacional mancarien de llicència.

El ministre ha insistit que el "descontrol" del lloguer turístic està generant "una problemàtica greu". Ha advertit de la dificultat dels joves per a accedir a la vivenda. "Les famílies treballadores es veuen expulsades dels barris. S'està imposant una lògica d'especulació sobre el dret constitucional a una vivenda digna", ha assegurat. A la Marina Alta, el lloguer turístic ha disparat el preu del lloguer convencional i les famílies no troben vivenda als pobles del litoral. També s'ha produït un efecte rebot i els preus s'han incrementat en els municipis de l'interior de la comarca.

Bustinduy ha precisat que el problema és "especialment greu a la província d'Alacant, ja que concentra el 70 % de la vivenda turística de la Comunitat Valenciana". "Ja hi ha llocs on l'oferta de pisos turístics supera la del lloguer residencial", ha advertit.

El ministre ha recalcat que a la iniciativa per a combatre el lloguer il·legal ha de sumar-se la Generalitat Valenciana. Ha definit com a "inacceptable" que hi haja eixa oferta clandestina de vivendes turístiques. També ha reivindicat la Llei de vivenda i que siguen les comunitats de veïns les que donen el sí explícit al fet que una de les vivendes de la finca es destine a lloguer turístic.

Dénia i Altea, implicats

"Dénia i Altea estan prenent la iniciativa" per a atallar el lloguer turístic il·legal, ha destacat el responsable de Drets Socials, Consum i Agenda 2030.

També ha asseverat que les comunitats autònomes tenen en la Llei de vivenda l’opció de declarar zones tensionades i abaixar els preus de lloguer, "la principal ferramenta" per a posar límit als preus pels núvols. Ha lamentat que els governs autonòmics del PP reneguen d'aquesta llei. "No fer res és anar en contra de les famílies i de la classe treballadora".

El ministre ha afirmat que les protestes contra la massificació turística que ja hi ha hagut a Canàries, les Balears o Catalunya (també hi ha reaccions d'aquest tipus a la Marina Alta, com la plataforma "Garrot" contra la turistificació) no estan plantejant un debat de "turisme sí o turisme no", sinó que qüestionen un model que pot ser insostenible. "Ara és el moment de definir un model sostenible i que garantisca el benestar dels qui viuen i treballen" a les ciutats i pobles turístics, ha assegurat Bustinduy.

Lluitar contra el 'mercat negre' de la vivenda

L'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, ha explicat al ministre que l'ajuntament ha encarregat a la Universitat d'Alacant un estudi per a conéixer la situació del mercat de la vivenda turística a la ciutat i dissenyar propostes d'actuació.

"És clar que hi ha vivenda turística il·legal i des de Dénia volem sumar-nos a aquest esforç del Ministeri i l’FVMP per a poder detectar-la i lluitar contra aquest 'mercat negre' que tensa la situació de l'accés a la vivenda en general".

El vicealcalde i regidor de Vivenda, Rafa Carrió, ha insistit en l'altre factor problemàtic, la falta de vivenda social i assequible. "L'ideal seria poder tindre un parc municipal de vivenda social, tenint en compte a més que Dénia compta amb una importa borsa de la Sareb".

"A més de les noves accions que preveu el Ministeri de Consum, podem elaborar un full de ruta per a treballar de manera integral la solució al problema de la vivenda".