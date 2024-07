Montes replica al Ministre de Consum i li insta a preocupar-se per les vivendes buides en lloc de les turístiques

La consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha lamentat aquest dijous "la focalització que està fent el Govern d'Espanya sobre les vivendes d'ús turístic, que a la Comunitat Valenciana representen l'1,8% del total del parc, mentre que la vivenda buida representa més del 14%".

I és que, segons el parer de la consellera, "el problema de la vivenda en aquest país no ha de veure tant amb les vivendes d'ús turístic com amb les polítiques del Govern d'Espanya en matèria de vivenda, que haurien de començar a revisar”.

Així s'ha pronunciat la representant del Consell, després que el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, reclamara a l'administració autonòmica una major col·laboració per a atallar els lloguers turístics il·legals, durant una visita a Dénia. Uns lloguers turístics que va vincular amb els problemes d'accés a la vivenda en moltes poblacions costaneres.

Com era de preveure, la resposta de la Generalitat no s'ha fet esperar i ha arribat per boca de la titular de Turisme, Nuria Montes, que li ha instat a focalitzar els seus esforços en les vivendes buides, molt més nombroses que les que s'exploten mitjançant lloguers temporals.

De la mateixa manera, ha incidit en el fet que "tampoc hem d'oblidar que les competències en matèria d'ordenació turística s'atribueixen en exclusiva a les comunitats autònomes" i ha insistit que l'Executiu autonòmic porta "un any demanant una conferència sectorial sobre turisme i no hem obtingut resposta".

Nou decret

En aquest sentit, ha assegurat que "des del Govern de Mazón, i en concret des de la Conselleria de Turisme, ja hem fet els deures i en pocs dies publicarem el nou decret regulador de vivendes d'ús turístic per a consolidar eixe turisme responsable i sostenible en el qual ja estem treballant i pel qual el Govern d'Espanya, desgraciadament, no ha fet absolutament res".

I en resposta directa a les crítiques del ministre, Montes ha assegurat que "precisament l'única administració que ha pres mesures respecte a la publicitat de les plataformes és la nostra, atés que tenim competències, així que no és necessari que cap ministre ens convide a fer-ho".

A més, ha posat l'accent que "la pròxima setmana, quan aprovem el decret que regula les vivendes d'ús turístic, es posaran en marxa noves obligacions que hauran de complir tots els canals de comunicació, sobretot aquells que han de veure amb disposar de la informació detallada del domicili on se situen aquestes vivendes per a poder localitzar tota l'oferta il·legal quan creuem dades".