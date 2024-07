Veles, silenci i emoció en la nit de vigília contra la violència masclista a Sant Vicent, El Campello i Sant Joan

Veles, silenci i emoció en la nit de vigília contra la violència masclista celebrada a la comarca de L'Alacantí.

Més de 120 localitats de la Comunitat Valenciana han celebrat aquest dijous a la nit una vigília contra la violència masclista, per a mostrar el cansament davant aquests assassinats i reclamar als poders públics que actuen i que elaboren el segon pacte valencià contra la violència masclista.

A la comarca es van celebrar actes a Sant Vicent del Raspeig, El Campello i Sant Joan d'Alacant, on van acudir centenars de persones.

Acte en Sant Joan / INFORMACIÓN

"Fartes d'assassinats de dones de vegades anunciats però no evitats, catorze assassinats en els últims setze dies. De minuts de silenci, de concentracions i manifests que són necessaris, però no suficients per a previndre, protegir i garantir la supervivència de tantíssimes dones que no saben cada dia si veuran el següent", deia un dels manifests que es van llegir.

"Fartes de respostes retòriques i actuacions mediàtiques que no frenen la mà dels agressors ni eviten que el masclisme s'estenga entre la joventut i es normalitze davant la societat", continuava.