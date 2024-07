Bones notícies per als qui hagen superat els 50 anys: els més de 400 euros que rebran en la primera quinzena de cada mes

Sorpresa per als jubilats. Els treballadors que es jubilen, però vulguen continuar treballant i ingressant així també un salari podran fer-ho i cobrar el 100% de la seua pensió a partir del quint any en actiu. Segons la proposta remesa aquest dilluns pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions a patronal i sindicats, els jubilats actius començarien cobrant un 30% de pensió i el seu sou el primer any, per a després anar elevant eixe percentatge a mesura que seguiren actius fins a aconseguir el 100% de pensió al cap de cinc anys.

Esta nova escala plantejada retallaria els ingressos als jubilats actius en els primers compassos, per a augmentar-li'ls a mesura que es manté en actiu, segons expliquen fonts coneixedores de les converses. Actualment, des del primer any i sense variacions, un jubilat actiu cobra el 50% de la seua pensió, més el salari. La nova escala, no obstant això, es veuria complementada amb la possibilitat, fins ara vetada, de cobrar els incentius per la jubilació demorada, la qual cosa elevaria la quantia de la pensió. Fins ara la jubilació activa l'exercien pràcticament només els autònoms i amb professionals liberals, com a metges, advocats o arquitectes. El secretari de Seguretat Social, Borja Suárez, ha mantingut aquest dilluns una nova reunió amb la patronal i els sindicats per a tractar d'avançar en un acord sobre una nova reforma de les pensions. Si bé les parts han eixit amb missatges optimistes i d'acostament en diverses matèries, el principal escull de les negociacions, la jubilació parcial, segueix allí.

Aportació de 480 euros

El subsidi per a majors de 52 anys és una ajuda econòmica que està destinada a aquells aturats que, havent aconseguit els 52 anys, compleixen una sèrie de requisits específics i no tenen dret a altres prestacions contributives.

A més de poder accedir els qui tinguen complits 52 anys en la data d'estar percebent o tindre dret a qualsevol subsidi (consulte en el dors si és beneficiari o beneficiària del subsidi extraordinari o de la renda activa inserció) també podran accedir les persones que anteriorment hagen esgotat una prestació o subsidi per desocupació si des de llavors, s'han mantingut inscrites com a demandants d'ocupació en els servicis públics d'ocupació, no tenint-se en compte les possibles interrupcions inferiors a tres mesos o que corresponguen a períodes d'activitat. Per a poder accedir a aquest subsidi i mantindre'l, únicament es tindran en compte les rendes de la mateixa persona sol·licitant o beneficiària i no les de la seua unitat familiar. Durant el temps que es perceba, es cotitzarà per a la jubilació i la base de cotització serà el 125% del topall mínim de cotització vigent a cada moment, en lloc del 100% actual amb efectes des de l'1 d'abril de 2019.

La seua quantia serà igual al 80% de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) (actualment 430,27 euros), encara que s'estiga desocupat o desocupada per haver perdut un contracte a temps parcial. S'elimina el descompte als quals es troben percebent el subsidi. Per a poder beneficiar-se del subsidi per a majors de 52 anys, és necessari complir amb una sèrie de requisits estrictes, que inclouen:

Tindre 52 anys o més en el moment de sol·licitar el subsidi.

o més en el moment de sol·licitar el subsidi. Estar en situació legal de desocupació i haver esgotat la prestació contributiva per desocupació (atur).

i haver esgotat la prestació contributiva per desocupació (atur). Haver cotitzat almenys sis anys durant la vida laboral i un mínim de 15 anys a la Seguretat Social, dels quals almenys dos han d'estar dins dels últims 15 anys.

i un mínim de 15 anys a la Seguretat Social, dels quals almenys dos han d'estar dins dels últims 15 anys. Estar inscrit com a demandant d'ocupació i mantindre esta inscripció.

i mantindre esta inscripció. No tindre ingressos bruts mensuals superiors al 75% del salari mínim interprofessional (SMI), la qual cosa en 2024 es tradueix a no superar aproximadament els 850 euros mensuals.

La quantia del subsidi és equivalent al 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), la qual cosa en 2024 es tradueix en aproximadament 480 euros mensuals. Aquesta quantitat s'ajusta anualment d'acord amb les variacions de l'IPREM. El subsidi s'abona mensualment, generalment entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al qual corresponga la meritació. Una de les novetats més significatives introduïdes en 2024 és la possibilitat de compatibilitzar el subsidi amb una ocupació. A partir de juny de 2024, els beneficiaris poden treballar a jornada completa o parcial i continuar percebent el subsidi durant un període inicial de sis mesos. Esta mesura busca incentivar la reincorporació laboral dels aturats majors de 52 anys, facilitant una transició més suau cap a l'ocupació sense perdre l'ajuda econòmica.