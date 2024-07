Refugis climàtics: alleujament ràpid per a ciutats sufocades

Les temperatures en els mesos d'estiu són cada vegada més abrasadores. I a les ciutats, més encara. Tant que poden ser fatals. Un estudi realitzat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i publicat en The Lancet estima que quatre de cada cent morts que es produïxen en les urbs en temporada estival són conseqüència de l'efecte ‘illa de calor’. Així mateix, sosté que un terç es podria evitar cobrint el 30% de l'espai urbà amb arbres. Eixa sensació de xafogor s'intensifica a les nits quan, malgrat que el sol no brilla, el termòmetre no baixa. Ni al carrer ni dins de les llars.

El sòl exhala tots els graus que ha acumulat durant el dia. Els experts recorden constantment la urgència d'adoptar mesures per a pal·liar esta sensació d'ofec. Limitar la circulació de vehicles i augmentar la superfície verda són les més repetides. I, mentres, habilitar refugis climàtics. Però què són exactament?

«Són llocs pensats per a proporcionar protecció a la ciutadania durant esdeveniments extrems, com a onades de calor», explica Mariona *Ferrandiz, doctora en Ecologia de Poblacions, membre del Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i cocreadora del projecte Replantegem. Poden ser interiors o exteriors, però tots han de tindre una característica comuna: «Han d'estar situats en llocs de fàcil accés perquè tota la població puga passar temps en ells. També les persones vulnerables», recalca. Encara que a Espanya s'associen a l'estiu, també serveixen per a protegir-se del fred o de fenòmens com a huracans o inundacions.

En els refugis que es troben a l'aire lliure, els arbres i plantes han d'ocupar la major extensió possible

A part d'això, aquesta biòloga destaca que en els refugis que es troben a l'aire lliure els arbres i plantes han d'ocupar la major extensió possible. També és imprescindible trobar espais amb aigua i materials que reflectisquen la llum solar. «Tan contrari com l'asfalt o el paviment, que augmenten la temperatura de la zona», afig. En els interiors preval el disseny de construcció, que ha de regir-se per criteris de sostenibilitat. «L'ideal és que tinguen un sistema de climatització que comporte poca despesa d'electricitat. I, si no, aire condicionat bàsic», puntualitza. Les biblioteques públiques són un bon exemple.

Esquema de l'efecte 'illa de calor' / ISGlobal

El problema és que els horaris al juliol i agost xoquen frontalment amb les necessitats dels ciutadans. Ho explica Isabelle Anguelovski, directora del Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB): «Què pots fer quan no hi ha activitats culturals, quan les biblioteques tanquen prompte…? Aquests refugis haurien d'estar més temps oberts, no menys, que és el que sol passar», assevera.

Un problema de classe

Una de les qüestions que ocupa més hores de treball d'Anguelovski és la justícia social. Perquè el canvi climàtic -i la calor- afecta de manera distinta en funció del poder adquisitiu. «Cal reconéixer l'impacte de la pobresa energètica. Això es mesura no sols perquè algú invertisca el 30% dels seus ingressos en energia, sinó perquè, per no poder gastar, residisca en un espai amb un confort tèrmic molt deficient», recorda, i demana prestar especial atenció a les condicions dels barris amb taxes més altes de persones majors que viuen soles o població migrant.

Malgrat que ningú dubte de les seues virtuts, els experts recorden que l'adaptació de les ciutats a l'escalfament global va molt més allà d'estos ‘oasis’ on resguardar-se del sol. «Han demostrat que poden tindre un impacte positiu, però com a mesura puntual, d'emergència. Continuem tenint places duríssimes d'asfalt sense una ombra. A Madrid portem amb piscines tancades cinc anys. Cal fer ciutats habitables, amb zones verdes, no per als cotxes. Ciutats per les quals es puga caminar sense socarrar-se”, denúncia Julio Díaz Jiménez, codirector de la unitat de referència en canvi Climàtic, Salut i Medi Ambient Urbano de l'Institut de Salut Carles III.

Refugi climàtic en un col·legi / CEB

No és l'únic assumpte pel qual alça la veu. Demana atendre l'evidència científica i reivindica la necessitat de fer estudis locals: «L'efecte illa tèrmica no es dona en les temperatures màximes diàries, sinó en les mínimes. Estem veient que, en la immensa majoria de les ciutats, les màximes són les que es relacionen amb la mortalitat». És a dir, l'illa de calor no explicaria les defuncions que es registren en les grans urbs a l'estiu, però sí que és la causa d'una gran pèrdua de confort general. «Una altra cosa que poques vegades es diu és que les temperatures més altes estan creixent més ràpid en les zones no urbanes, les que no haurien de veure's tan afectades per això», puntualitza.

Més enllà dels parcs

«Hi ha moltíssim a fer, però cal basar-se en el que diu la ciència. Sabem que el principal factor que fa que un barri siga més vulnerable és la pobresa. No es tracta de tindre aire condicionat, sinó de poder encendre-ho», afig Julio Díaz Jiménez. I és que, malgrat que reconeix que augmentar la superfície verda comporta beneficis, rebutja simplificar així tot el problema. I, menys encara, les solucions. «No estic en contra que les ciutats tinguen parcs. Ni moltíssim menys. Tenen una sèrie de beneficis per a la salut indiscutibles. Però sembla que tot es reduïx a això», apunta. «Els refugis climàtics no deurien en cap cas substituir la urgència d'adaptar les ciutats a les altes temperatures», afegeix.

«Els refugis climàtics no deurien en cap cas substituir la urgència d'adaptar les ciutats a les altes temperatures» Julio Díaz Jiménez — Institut de Salut Carlos III

I hi ha un altre factor determinant, molt relacionat amb el problema dels baixos recursos: les vivendes situades voltes de zones verdes pugen de preu. «renaturalitzar és essencial, cal llevar el formigó. Però després es posen de moda i et pots oblidar del carrer. El comerç local es va. Cal trobar la manera de ‘reverdir’ les nostres ciutats sense crear una gentrificació que genera molts conflictes d'ús i que, a mitjà o llarg termini, fa que els veïns s'hagen d'anar», indica Isabelle Anguelovski.

De vegades és suficient amb instal·lacions senzilles per a rebaixar la temperatura / Agencias

Si hi ha una ciutat a Espanya que ha fet els deures pel que fa a refugis climàtics és Barcelona. Encara que no és l'única -Vitòria, Bilbao o Sevilla també han fet passos en esta direcció- que ha apostat per polítiques encaminades a millorar les rutines a l'estiu, la ciutat comtal ofereix més de 200 llocs on acollir-se quan el termòmetre s'acosta al seu límit. «La posició de la UE és molt clara i hi ha consens científic sobre que les ciutats sostenibles passen per la renaturalització i les infraestructures verdes. No sols per a la mitigació del canvi climàtic, sinó per a buscar el benestar i la millora de la salut», subratlla Mariona Ferrandiz.

Amb això en ment, la investigadora del CREAF va tirar avant el projecte Replantegem. «L'objectiu és transformar espais amb solucions basades en la naturalesa i veure com la gent interactua amb ells», compte. Estos refugis són una part del pla. «Busquem que siguen més saludables, ambientalment més resilients i econòmicament més eficients. Ho fem amb un eix transversal de formació i apoderament i amb un mètode de codisseny: parlem amb les persones que viuen allí per a saber les seues necessitats», conclou.

ENTREVISTA. Isabel Ruiz Mallén, investigadora climàtica

«Els col·legis tenen menys d'un 30% de superfície verda»

Isabel Ruiz / UOC

A més de docent, Isabel Ruiz Mallén és investigadora sènior en el Laboratori de Transformacions Urbanes i Canvi Climàtic de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Com a tal, coordina el projecte Coolschools, orientat als centres educatius, i es mostra convençuda que les escoles es poden convertir en un lloc ideal per a fugir de la calor. Però, això sí, primer cal ‘pintar-les’ de verd.

-En què consisteix el projecte Coolschools?

-És un projecte d'investigació aplicada que va començar al març de 2022 i té finançament de la Unió Europea per a tres anys. L'objectiu és analitzar els beneficis múltiples d'implementar solucions basades en la naturalesa en entorns escolars per a l'adaptació climàtica. Hi ha informes que afirmen que comporta altres millores associades al benestar dels xiquets, de la resta de la comunitat educativa i del barri. Són qüestions d'equitat social, d'accés al verd, de millora de l'aprenentatge… És el que estem avaluant. La UOC coordina un consorci de 16 institucions entre les quals estan els quatre Ajuntaments dels casos d'estudi: Barcelona, Rotterdam, París i Brussel·les.

-A quines conclusions han arribat?

-Els centres escolars gaudeixen de menys d'un 30% de superfície verda (i blava, a Rotterdam). I en barris amb condicions econòmiques menys avantatjoses, menys encara. Hi ha excepcions, com París, el centre de les quals és molt grisa i el nivell adquisitiu, dels més alts, i l'accés al natural està en la perifèria. A Barcelona passa un poc el mateix. A més, als patis renaturalitzats trobem una quantitat d'espècies de plantes i artròpodes molt similar a la dels parcs urbans pròxims, encara que la grandària és menor, i aporten a la connectivitat ecològica de la ciutat. També hem documentat que els conflictes disminueixen.

-Aquesta renaturalització té més valor en els mesos de calor.

-El moment en què es realitzen els tallers participatius és clau. A Barcelona es fan a la tardor o hivern i els docents, les famílies i els mateixos xiquets s'han oblidat de la calor que van passar en l'estiu i posen més atenció en altres elements, com els jocs.

-Estan pensades per a usar-se fora de l'horari lectiu?

-L'Ajuntament de Barcelona té un programa que es diu patis oberts. Al llarg de dies i horaris concrets els obrin perquè la resta del veïnat puga usar-los com a refugis climàtics. Estan intentant incloure algun tipus d'activitat educativa, aprofitar per a realitzar conscienciació o educació ambiental, per exemple.

