Bones notícies per als treballadors: els acomiadaments a Espanya ja no seran igual gràcies a la Unió Europea

La pressió dels sindicats ha fet que per fi el Ministeri de Treball haja de canviar les condicions de l'acomiadament dels treballadors, després que el Comité Europeu de Drets Socials (CEDS) haja dictaminat en contra Espanya en la regulació de la indemnització del cessament improcedent. Els tribunals de la UE han donat la raó a la UGT i l'executiu haurà d'adaptar la nostra legislació a l'exigida per Brussel·les.

La regulació espanyola no compleix amb la Carta Social Europea

Segons el CEDS, la normativa espanyola en relació amb l'acomiadament improcedent dels treballadors viola l'article 24 de la Carta Social Europea. Aquest tractat del Consell d'Europa garanteix els drets i les llibertats socials i econòmiques fonamentals, millora les condicions de vida i treball als països membres. A més, promou la igualtat d'oportunitats, la justícia social i protegeix grups vulnerables mitjançant estàndards comuns de benestar social.

En l'article 24 s'especifiquen les següents condicions per als treballadors: "Per a garantir l'exercici efectiu del dret dels treballadors a protecció en cas d'acomiadament, les parts es comprometen a reconéixer: el dret de tots els treballadors a no ser acomiadats sense que hi haja raons vàlides per a això relacionades amb les seues aptituds o la seua conducta, o basades en les necessitats de funcionament de l'empresa, establiment o del servici; el dret dels treballadors acomiadats sense raó vàlida a una indemnització adequada o a una altra reparació apropiada".

Per als tribunals europeus, Espanya no s'ajusta a les exigències interposades per la Unió Europea, ja que aquests consideren que les indemnitzacions no són suficients, i que les nostres normes no protegeixen els treballadors en alguns dels casos de cessament.

Yolanda Díaz assumix la decisió i promet reformes

La ministra de Treball ja ha dit que s'estan estudiant els possibles canvis que es poden fer amb els acomiadaments. Aquesta és una assignatura pendent per al departament d'una Yolanda Díaz que es mostra oberta a reformes: "L'acomiadament és un element més que serà susceptible de reforma i que a més ho serà, com sempre, en la taula de diàleg social i acomodat a la legislació europea".

Si bé encara no s'ha detallat com es durà a terme aquest canvi, ja es pot veure quin serà el camí que seguirà el Govern. En l'acord entre PSOE i Sumar per a la investidura, els dos partits es van comprometre a "establir garanties per a les persones treballadores davant de l'acomiadament, donar compliment a la Carta Social Europea i reforçar la causalitat en els supòsits d'extinció de la relació laboral".

Yolanda Díaz té una llarga llista de reformes

La reforma en les condicions de l'acomiadament s'uneix a altres reformes que es volen posar en marxa des del Ministeri de Treball. Les més importants que s'estan estudiant ara mateix són la ja sonada reducció de la jornada laboral de 40 a 37,5 hores i la pujada del Salari Mínim Interprofessional per a 2025.