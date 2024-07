La Ciutat de la Llum es converteix en una locomotora de 50 milions per a l'audiovisual

La història de la Ciutat de la Llum bé podria convertir-se en una sèrie televisiva en el futur i el millor resum que en fan alguns és que «ara és una altra etapa». L'anterior va estar lligada a la política i als excessos. Els encerts es van esvair quan la Unió Europea va imposar la fi de l'activitat. El complex audiovisual va romandre tancat parcialment i alguns dels seus espais es van convertir en centre de vacunació durant la pandèmia de coronavirus i de recepció per als refugiats ucraïnesos, seu de la televisió pública valenciana i, en els últims anys, el hub tecnològic Districte Digital.

No obstant això, tot va canviar amb l'autorització de la UE per a reprendre les seues funcions el juliol de 2022. Ximo Puig, expresident de la Generalitat Valenciana, ho va anunciar com una fita en la gestió, i ho era, perquè la infraestructura estava infrautilitzada i perquè va suposar retallar en cinc anys la sanció de 15 anys imposada pel Tribunal Europeu de Competència per «pràctica deslleial» a la societat mercantil sobre la qual operava.

Amb el teló dalt, la vida audiovisual dels platons va començar a palpitar a un pausat ritme i així es va mantindre durant el primer semestre de 2023, perquè la cita electoral va posar en pausa qualsevol desenrotllament futur. Amb l'entrada del nou Consell, la Societat de Projectes per a la Transformació Digital de la qual depén la Ciutat de Llum va canviar el rumb i va posar el focus, mai més ben dit, a retornar el complex al cinema.

10 anys va ser finalment el període de sanció que va imposar el Tribunal de Competència, la qual cosa va implicar la paralització de l'activitat des de 2012 fins a l'1 de juliol de 2022

Eixe moment d'inflexió és el que ha marcat que les instal·lacions, amb les dades en la mà, exercisca de força tractora per a la indústria. Amb molts deures encara per davant, el centre situat en el sud de la capital alacantina, a pocs quilòmetres de l'aeroport Alacant-Elx, va començar el seu particular periple per a informar els grups d'interés que ja estan operatius els sis platons climatitzats interconnectats, dos d'aquests dotats amb tancs interiors inundables, les dues zones de rodatge en exteriors de 14,8 hectàrees i el tanc d'aigua amb horitzó natural i unes dimensions de 100 x 80 metres amb sistema de generació d'onatge, que també permet la gravació subaquàtica.

Primeres xifres

Més de 500 professionals han passat pels estudis en aquest últim any, en el que ha sigut una clara reactivació de relacions públiques. «S'ha treballat intensament a recuperar els contactes de professionals que ja coneixien la Ciutat de la Llum. Ha sigut precisament la confiança dels que ja ens coneixien i la seua disposició de tornar a treballar ací el que ha ajudat a obrir de nou el camí, donant mostra que els estudis estan perfectament preparats per a acollir qualsevol rodatge en les millors condicions. Una vegada demostrat que la Ciutat de la Llum està plenament operativa, estem bolcats en l'atracció de rodatges i en la comercialització dels estudis, de manera que s'han combinat les dues labors per a fer possible el que és ja una realitat, que els estudis estan funcionant plenament», explica la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, àrea de la qual depén la societat mercantil.

35 milions d'impactes va generar la superproducció Venom 3, amb la contractació d'unes 570 persones, una despesa laboral de més de 2,2 milions i més de 22.300 pernoctacions.

Amb el full de ruta fixat, la Ciutat de la Llum va fer el seu primer balanç quantitatiu. En l'últim any, els estudis han rebut set rodatges de pel·lícules i anuncis que han generat un impacte econòmic sobre el territori d'uns 50 milions d'euros.

La xifra té un clar protagonista, com en tota bona pel·lícula: Venom 3. Per al complex audiovisual alacantí, un «bon exemple del potencial del sector audiovisual sobre l'economia provincial és el cas de la filmació de la superproducció internacional ací i en alguns exteriors de la província d'Alacant, un projecte que va tindre un impacte total de 35 milions d'euros a la Comunitat Valenciana», apunten des de la societat. Tan sols el rodatge d'aquest llargmetratge va implicar la contractació d'unes 570 persones, amb una despesa laboral de més de 2,2 milions d'euros, més de 22.300 pernoctacions i servicis requerits a 325 proveïdors diferents. La xarxa de proveïdors locals abastava tota classe de sectors, des de l'audiovisual, la logística i el muntatge d'escenaris fins a l'hostaleria, els allotjaments hotelers i les infraestructures, entre altres.

Efecte tractor?

En paral·lel a les xifres, el sector audiovisual de la Comunitat Valenciana s'ha reorganitzat i dues associacions es van constituir com a clúster aquest juliol. Ara ja són quatre les agrupacions que representen més de 120 empreses de la indústria. El productor de Nadie es perfecto, Kiko Sánchez, va assumir la presidència i no dubta a celebrar la reactivació de la Ciutat de la Llum, que qualifica de «punta de llança».

«Estem davant una oportunitat històrica de fer-ho millor. La indústria audiovisual d'ara és diferent de la que hi havia quan es va tancar» el centre alacantí, assenyala. Des del principi s'ha volgut col·laborar amb el projecte, perquè Sánchez entén que només amb col·laboració publicoprivada s'espremerà aquesta nova etapa.

«Nosaltres estem treballant en tres línies: la primera consisteix a crear una Film Comission independent i potent; la segona, a comptar amb una base homologada, i la tercera, una marca, un paraigua, que compte amb els atractius amb els quals comptem», destaca el productor. Els objectius que s'han marcat passen perquè les bondats de la Ciutat de la Llum siguen un exponent del potencial de tota la regió.

4,12% en 2023 és el pes que té la Comunitat Valenciana d'acord amb les dades de l'INE sobre les Agrupacions d'Interés Econòmic a Espanya. Madrid representa el 38 % del total

Amb firmes com Brainstorm3D (líder mundial en efectes visuals), Jaibo Films i Mediterráneo Media, ningú dubta del talent. El que els professionals pretenen és que l'arribada de grans produccions tinga punts de connexió amb la indústria local. «Alguns rodatges prefereixen no desplaçar tot l'equip, per qüestions d'estalvi. Així que fan falta fusters, electricistes, tècnics de so, conductors, ...», comenta el president del Clúster Audiovisual Valencià. La llista és llarga i, al final, la resumeix amb la necessitat de comptar com més prompte millor amb eixa base homologada que brinde servicis qualificats. Però també, des del punt de vista professional, considera que la indústria mou branques com la innovació, el turisme i el mateix sector. De fet, el pes del hub londinenc aprofundeix en la idea de treballar de manera complementària amb Madrid. «Podríem ser la Califòrnia europea. El nostre treball com lobby és accentuar la col·laboració amb les administracions central i autonòmica. En això no som diferents d’altres indústries», sosté, perquè en diversos moments recorda que el sector és considerat «estratègic» per la seua capacitat per a «repercutir en tots els àmbits».

En aquest sentit, la idea del clúster està en línia amb la de la Generalitat Valenciana, i de fet la consellera d'Indústria assegura: «No oferim servicis audiovisuals com a tals, però sí que pretenem ser una ferramenta que facilite una xarxa de proveïdors del sector auxiliar de la Comunitat Valenciana a la disposició de les produccions que venen a rodar ací». Per a Montes, l'objectiu com a «empresa pública és aconseguir els millors resultats per a les nostres instal·lacions, però també la finalitat social que la riquesa que genera el sector audiovisual es transmeta a la societat a través de les empreses, les contractacions i la despesa en el territori».

Per les instal·lacions de la Ciutat de la Llum han passat en l'últim any alguns dels professionals més reconeguts de la indústria nacional i diversos èxits de pantalla, com és el cas d'Alejandro Amenábar, que ha rodat al complex alacantí part de la seua última pel·lícula. Es tracta d’El cautivo, una producció de Mod Produccioes que narra el període de captivitat de l'escriptor Miguel de Cervantes a Alger.

Un altre dels casos destacats és la pel·lícula En las profundidades del Sena, dirigida per Xavier Gens. Aquesta coproducció francobelga va ser número 1 en 85 països en la setmana del seu llançament en Netflix i va aconseguir en menys d'un mes mantindre's en el top 5 de les cintes de parla no anglesa més vistes d'aquesta plataforma, amb 80 milions de visualitzacions. També va suposar tornar a veure en funcionament el gran tanc d'aigua, el més gran que hi ha a Europa i la fita del qual va ser el rodatge de Lo Imposible de Juan Antonio Baiona.

A curt termini, tal com indica Montes, «la confidencialitat de les negociacions i els contractes és essencial, per la qual cosa no es pot anunciar cap projecte». «Però les expectatives són molt bones -afegeix-, i si es compleixen, podrem acabar l'any amb els estudis a ple rendiment».

Incentius fiscals

A més de les capacitats tècniques del complex i de la puixança de l'audiovisual local, hi ha un element crucial en l'arribada de produccions a qualsevol territori: els incentius fiscals. «Tant les polítiques nacionals d'incentius fiscals com altres ajudes que es puguen implementar en l'àmbit autonòmic són clau per a atraure rodatges al nostre territori. De fet, tres de les produccions que han visitat la Comunitat Valenciana i han utilitzat la Ciutat de la Llum en l'últim any han vingut atretes pels incentius, de manera que es pot dir que les ajudes són fonamentals», assegura la representant autonòmica.

Sánchez corrobora aquest punt i afegeix els bons resultats que està donant aquesta política d'incentius en comunitats com Euskadi. Per al productor, és important tota aquesta combinació d'aspectes, perquè seran els que permeten «generar que hi haja una continuïtat en la indústria audiovisual valenciana», i amb aquest paràmetre d'estabilitat està convençut que es podran generar empreses (i ocupacions) que donen servici al voltant de la Ciutat de la Llum. Dins del seu cap està tota l'operativa que es precisa en un rodatge, però també l'ecosistema que l'envolta.

Precisament en eixe punt, el president del clúster confessa que caminen mancats de dades quant al pes que suposa el sector en el conjunt de l'economia, i esperen poder posar-les prompte damunt de la taula. Fins ara han funcionat amb estudis que són realment aproximacions. El contrastat és el pes de les «Agrupacions d'Interés Econòmic» a partir de l'INE, on la Comunitat Valenciana ha duplicat el seu pes del 2022 al 2023 (del 2,42% al 4,12%). És un percentatge minso davant de Madrid, que continua portant la batuta, però, atenció, que ha perdut la seua posició totpoderosa (ha baixat del 51,51% al 38,14%).

Finalment, un apunt d'actualitat ha suposat un nou punt d'inflexió: la Societat de Projectes ha decidit renunciar al contracte de gestió operativa i comercialitzadora de les instal·lacions alacantines. Aquesta mateixa setmana ha publicat la decisió, que significa reiniciar un concurs de vora quatre milions i que s'havia convertit en una batalla legal plantejada per la versió local de la multinacional MBS. L'entitat pública aposta per un altre model diferent del de fa dos anys, on càpia la subcontractació enfocada a la comercialització dels estudis, és a dir, estar en eixa agenda de l'audiovisual internacional.