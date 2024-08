El Low tanca les portes amb 70.000 assistents i anuncia ja les dates per a 2025 a Benidorm

Només unes hores després que el Low Festival de Benidorm de 2024 haja tancat les seues portes, l'esdeveniment musical ha posat sobre la taula ja les dates per a 2025. Seran els dies 25, 26 i 27 de juliol on, a més, se celebrarà el 15é aniversari d'aquest festival.

El festival, que s'ha viscut este cap de setmana a la Ciutat Esportiva Guillermo Amor, va tancar amb èxit la matinada del dilluns una nova edició en la qual s'han succeït tres jornades plenes de música i sense incidents ressenyables. Així ho ha traslladat el regidor d'Esdeveniments, Jesús Carrobles, que ha destacat que "de nou s'han complit les expectatives musicals, d'organització i del públic", amb vora 23.000 assistents diaris per a seguir en directe 70 bandes nacionals i internacionals que han conformat el cartell. En total, uns 70.000 assistents en tres dies.

Amb tretze edicions celebrant-se a Benidorm, el Low Festival és un "esdeveniment totalment consolidat a la nostra ciutat, que cada any incorpora novetats per a millorar l'experiència dels assistents i reduir la seua petjada en la destinació". Així, "ho hem pogut comprovar enguany, per exemple, amb la instal·lació de plaques solars o l'eliminació dels WC químics, que han suposat un salt de qualitat tant per als usuaris com des del punt de vista mediambiental", ha aprofundit.

Jesús Carrobles, que també està al capdavant de l'Àrea de Seguretat Ciutadana, ha explicat que "tal com es va poder certificar durant les inspeccions en el festival pels inspectors municipals, el dispositiu de seguretat i sanitari recollit en el Pla d'autoprotecció es va complir rigorosament, tant quant a efectius i personal disposat per l'organització com quant a mesures d'emergència". Referent a això, l'edil ha recordat que "més de 200 persones han conformat aquest dispositiu, entre els medis sanitaris i de seguretat aportats per l'empresa i els efectius destinats per Policia Local, Cos Nacional de Policia i Protecció Civil".

Atencions sanitàries

El responsable d'Esdeveniments i Seguretat Ciutadana ha informat que "el festival s'ha desenrotllat amb total normalitat, sense que s'hagen produït durant el mateix incidents destacables". Així, en total, entre les tres jornades es van fer 153 atencions sanitàries en el recinte entre les quasi 70.000 persones congregades, majoritàriament de caràcter lleu per torciments o insolacions. A més, va haver-hi tres trasllats en ambulància a centre hospitalari, un nombre de trasllats que va disminuir en un 50 % respecte a l'edició anterior.

Finalment, Carrobles ha precisat que el dispositiu de trànsit, amb el tancament a la circulació rodada en les vies adjacents al Guillermo Amor i el reforç especial en el servici de transport, "ha operat bé durant el desenvolupament de tot el festival, sobretot tenint en compte el volum de vehicles que en aquests moments ja per si mateix presenta Benidorm", per estar en plena temporada alta.

Reobertura de la piscina

D'altra banda, des de les àrees de Neteja Viària, Esports i Sanitat també s'està treballant en col·laboració amb la promotora perquè les instal·lacions de Foietes tornen a estar disponible per a la pràctica esportiva com més prompte millor. En aquest sentit, les primeres analítiques que s'han fet en la piscina municipal han constatat que la qualitat de l'aigua és bona, per la qual cosa, en pocs dies, quan ho permeta el desmuntatge d'infraestructures, es podrà reobrir al bany.

Després del Reggaeton Beach, el Low Festival ha sigut el segon dels tres grans festivals que es desenrotllaran en instal·lacions municipals durant l'estiu i els primers compassos de la tardor, als quals se sumen també altres concerts programats per a este agost. La pròxima cita festivalera serà l'Iberia Festival, que se celebrarà els dies 11 i 12 d'octubre a l'Auditori Julio Iglesias.