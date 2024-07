El secretari general de l'Ajuntament, Bernat Osca, es jubila

El secretari general de l'Ajuntament de Xàbia, Bernat Osca Forts, s'ha jubilat. El dijous va rebre un càlid comiat per part de tota la corporació en l'últim ple en el qual va participar.

En concloure la sessió ordinària del mes de juliol, l'alcaldessa, Rosa Cardona, va anunciar a tots els presents que era l'última sessió en la qual el màxim responsable jurídic del Consistori intervenia.

Cardona li va donar les gràcies per la seua dedicació i treball a l'Ajuntament, “estem molt agraïts pel teu treball pel poble de Xàbia. Vull agrair-li la implicació i desitjar-li el millor en esta jubilació merescuda”. També el portaveu socialista, José Chulvi, va tindre paraules d'agraïment per al secretari.

Osca va oferir un xicotet discurs i finalment va rebre un gran aplaudiment dels regidors de la corporació i del públic que va assistir a la sessió plenària: “Des que vaig prendre possessió, m'he sentit com a casa, no sé què serà, però si he de dir que el caràcter dels xabiencs i xabienques, eixe caràcter amable, cordial, m'ha fet sentir com si fora d'ací. He treballat molt a gust en les dues corporacions en què he estat, tant en l'anterior com en l'actual, i vull donar les gràcies, a l'alcalde anterior, José Chulvi, i l'alcaldessa actual, Rosa Cardona. Tinc l'oportunitat de començar una nova etapa, faré coses distintes, i sempre recordaré amb molt d'afecte i estima el meu pas per l'Ajuntament de Xàbia”.

El divendres va rebre l'homenatge dels seus companys de l'Ajuntament, en un dinar sorpresa que es va celebrar en un conegut restaurant, i al qual també van acudir membres de l'equip de govern i de l'oposició.

Valuosa labor

En eixe acte, l'alcaldessa, li va fer lliurament d'una placa en la qual es podia llegir “l'Ajuntament de Xàbia s'enorgulleix a reconéixer-li la seua dedicació i compromís, durant els anys de servici / que aquest reconeixement siga un recordatori constant de la seua valuosa labor i de l'impacte positiu que ha deixat en el municipi / felicitats en la seua merescuda jubilació i gràcies per tota la seua dedicació”.

Bernat Osca va començar a treballar el setembre de 1981, i va arribar a l'Ajuntament de Xàbia per a assumir el càrrec de secretari general, el 30 de setembre de 2016. Ocupació que ha assumit fins a aquest mes de juliol.