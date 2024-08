Aena guanya un 33% més per l'augment dels viatges i anuncia una pujada de tarifes

Aena va guanyar 808,6 milions d'euros en el primer semestre de 2024, un 33 % més que en el mateix període de l'any passat, en un període marcat pel rècord turístic amb un creixement del trànsit arreu del món (Espanya, Londres-Luton i els aeroports d'Aena Brasil) que va arribar fins als 172,7 milions, un 10,5% més que fa un any. A Espanya, l'increment ha sigut de l'11,4%, fins a 144,2 milions de passatgers.

A més, el gestor aeroportuari ha anunciat una pujada de tarifes a partir de l'1 de març de 2025 de cinc cèntims per passatger. Això suposarà que l'ingrés màxim anual ajustat per passatger (IMAAJ) se situarà en 10,40 euros per passatger. Esta proposta serà supervisada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Entre gener i juny va obtindre un benefici brut d'explotació (Ebitda) de 1.555,3 milions d'euros, amb un marge del 56,6%, que suposa un creixement del 32,9% respecte a 2023. La consolidació dels 11 aeroports de l'anomenat Bloc dels Onze Aeroports Brasilers (BOAB), gestionats per Aena Brasil, aporta 91,1 milions d'euros als ingressos i 50,4 milions d'euros a l'Ebitda.

L'augment del trànsit va disparar els ingressos, que van augmentar fins als 2.746,4 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 17,7% respecte dels sis primers mesos de l'any anterior. En concret, els ingressos aeronàutics van ser 1.483,5 milions d'euros, un 16,2% més que en 2023. Els ingressos comercials, recolzats en un creixement de les vendes de les activitats comercials, han arribat als 841,4 milions d'euros, amb un augment del 17,6% respecte al primer semestre de 2023.

Destaca el comportament de l'activitat comercial en el primer semestre de l'any. Així, les vendes totals de les activitats comercials van superar en un 13,4% les registrades en 2023, i els ingressos per rendes fixes i variables facturades i cobrades en aquest període han crescut un 10,3% respecte del mateix període de l'any anterior.

El deute financer net comptable consolidat es va situar en 6.453 milions d'euros, davant dels 6.222 milions d'euros de 2023, sent la ràtio de deute financer net a EBITDA del grup consolidat d'1,89 vegades.