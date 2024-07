El Govern comunica al Consell el major finançament de la seua història el dia del concert fiscal amb Catalunya

El Ministeri d'Hisenda ha comunicat a la Comunitat Valenciana que rebrà 13.974 milions d'euros en concepte de lliuraments a compte per l'exercici 2025, en una carta on apareixen tant l'import provisional dels lliuraments a compte dels recursos del sistema de finançament del pròxim any com la previsió de la liquidació definitiva d'aquest sistema per a 2023.

La Delegació del Govern ha destacat que "es tracta dels majors lliuraments a compte de la història i suposen un increment del 10,12% respecte dels 12.690 milions d'euros que rep la Comunitat Valenciana en concepte de lliuraments a compte en 2024".

La informació, que s'esperava des de fa dies, s'ha difós justament en la jornada en què es coneix el concert econòmic amb Catalunya i després que la Generalitat, en mans del PP, haja denunciat per diferents veus un "colp d'estat fiscal" per aquest acord.

Els lliuraments a compte són la part substancial del sistema de finançament autonòmic i es calculen a partir dels recursos tributaris que s'estima s'ingressaran al llarg de l'exercici en concepte d'IRPF (la tarifa autonòmica) i els percentatges que marca la llei que correspon a cada comunitat de l'IVA i impostos especials i que l'Estat central avança, segons la informació governamental.

D'aquesta manera, les comunitats autònomes percebran 147.412 milions d'euros en concepte de lliuraments a compte l'any vinent, com ja va informar la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. És la xifra més gran de la història i suposa un augment del 9,5% respecte del volum de les de 2024. "Són xifres que corroboren el compromís del Govern amb la suficiència de recursos per a tots els territoris, perquè puguen prestar amb la màxima qualitat els servicis públics dels quals són responsables", assenyala en un comunicat l'executiu.

"L'increment dels lliuraments a compte és reflex de la previsió que prosseguisca el creixement econòmic d'Espanya i també és símptoma que les mesures que va desenvolupar el Govern per a mitigar les conseqüències econòmiques de la pandèmia i ara de la invasió d'Ucraïna tenen efecte per a donar continuïtat a la recuperació i a la creació d'ocupació", agrega.

Quant a la previsió de la liquidació definitiva per a l'any 2023, la Comunitat Valenciana, per aquest concepte percebrà 2.000 milions d'euros, segons la informació oficial. Això significa que disposarà en total de 15.883 milions d'euros que provenen del sistema de finançament autonòmic, tenint en compte la devolució dels acomptes per l'ajornament de les liquidacions negatives de 2008 i 2009.

La Comunitat Valenciana, en l'etapa de Govern del president Pedro Sánchez, haurà comptat amb recursos per valor de 92.524 milions d'euros, ha informat l'executiu central. Aquesta xifra inclou, a més del finançament ordinari, el repartiment dels fons extraordinaris que l'executiu va mobilitzar per a contrarestar els efectes de la COVID-19. "Això implica que en els últims set anys aquesta comunitat autònoma haurà comptat amb finançament un 48,8% superior a allò que va rebre en el mandat de Mariano Rajoy, és a dir, 30.343,3 milions més", ha destacat.