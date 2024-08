Hazte Oír i Vox es querellen contra Sánchez i Bolaños per utilitzar a l'Advocacia de l'Estat contra Peinado

L'associació Hazte Oír i Vox han presentat sengles querelles davant la Sala Segona del Tribunal Suprem per diversos delictes, entre ells el de malversació, contra el president del Govern, Pedro Sánchez, i el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, per recórrer a l'Advocacia de l'Estat per a interposar una querella contra el jutge Juan Carlos Peinado, que investiga a la seua dona, Begoña Gómez.

"Ha utilitzat mitjans públics per a exercitar una acció penal que no té cap relació amb interessos públics, sinó amb finalitats i capritxos estrictament particulars", explica la querella de Hazte Oír, a la qual ha tingut accés aquesta redacció.

"Sánchez continua prostituint les institucions i usant-les per al seu interés personal. L'última ha sigut l'Advocacia de l'Estat, que ha presentat una querella contra el jutge Peinado en nom de Pedro Sánchez", ha explicat per la seua part Vox en una nota de premsa difosa als mitjans de comunicació.

Iustitia Europa

"Per desgràcia, només Vox continuarà fent tot el possible per a evitar-ho. Estem davant un nou atropellament i un intent de sotmetre a la justícia, que Vox porta de nou davant els tribunals", completa la nota de premsa de la formació liderada per Santiago Abascal, que també ha anunciat que es querellarà contra el ministre de Justícia, Félix Bolaños.

En el mateix sentit, l'associació Iustitia Europa, que està personada en el cas Begoña Gómez, ha interposat fa uns minuts una querella davant la Sala penal del Tribunal Suprem contra Sánchez i altres autoritats pels suposats delictes de prevaricació i malversació en relació a la querella interposada per l'Advocacia de l'Estat.