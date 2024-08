Les empreses espanyoles que disparen el seu negoci amb el 'boom' dels ventiladors de sostre

L'auge dels ventiladors de sostre continua imparable. La calor i la pujada de preu que va experimentar la llum a la fi de 2020 van incitar milers d'espanyols a comprar-se’n un, de manera que les empreses que els comercialitzen porten diversos estius registrant espectaculars augments de vendes, de fins al 62% interanual. "La tendència continua vigent", diuen des de la multinacional francesa Leroy Merlin, on l'any passat van observar un creixement del 48% a Espanya. "Els consumidors busquen solucions que combinen estètica i funcionalitat".

Més enllà del seu preu davant de l'aire condicionat —hi ha ventiladors de sostre des de setanta euros, mentre que l'aparell d'aire més la seua instal·lació es posa en un mínim de 600— la companyia destaca el seu valor estètic. "Un altre factor que ha impulsat esta tendència és l'evolució del disseny dels ventiladors, que ara estan disponibles en una extensa varietat d'estils i acabats".

La firma gal·la, que ven aquests aparells de diverses marques, no és l'única beneficiada del 'boom' del ventilador. Diverses empreses espanyoles se n'han pujat a l'ona o simplement l'han aprofitada i ara facturen milions amb aquests durant els mesos d'estiu.

És el cas, per exemple, de Faro Barcelona, una empresa fundada en 1986 especialista en il·luminació i ventilació que ha vist augmentar les seues vendes globals un 38% en qüestió de tres anys. Faro ha passat de facturar 28 milions en 2020 a 39 milions en 2023, d'acord amb els últims comptes que es va presentar en el Registre mercantil i accessibles a través d’Insight View. Segons explica el seu director comercial, Marc García, a El Periódico d'España, més d'un terç d'eixes vendes són de ventiladors (això serien uns 13 milions a l'any).

"Vam començar amb els ventiladors de sostre en els anys huitanta, quan vam veure la necessitat de complementar els nostres productes d'il·luminació amb solucions de ventilació. Des de llavors hem treballat perquè siguen cada vegada més estètics", relata García. En aquell moment, explica, es van convertir en un producte habitual en els apartaments de platja.

La posterior popularització de l'aire condicionat —la meitat de les vivendes a Espanya tenen algun tipus de sistema de refrigeració, segons dades de l'INE— els va arraconar fins que va arribar la pandèmia.

"En passar més temps a casa, buscàvem una solució que ens ajudara a suportar temperatures cada vegada més altes", continua el director comercial. Des de llavors, "cada any hem incrementat les vendes. Cada vegada més usuaris són conscients dels seus avantatges quant a salut, confort i eficiència i els recomanen a familiars i amics".

Ventiladors 'made in' València

Una altra de les marques de ventiladors més sonades és Create, coneguda pels seus electrodomèstics (neveres, torradores, cafeteres...) amb aire retro. Create és la marca de la societat Woods & Go Design, que pertany al seu torn al grup valencià Direlec, propietari de la botiga de mobles Sklum.

"Vam incorporar els nostres ventiladors de sostre des del naixement de Create en 2019, encara que va ser en 2020 quan vam reforçar l'aposta per la categoria", diuen des de l'empresa a EPE. "Sens dubte, han sigut un producte insígnia des del començament. Havíem detectat les necessitats dels consumidors en relació amb els sistemes de climatització; a més, era un mercat que no havia acabat de despuntar fins ara".

En els seus primers anys de vida, Create va créixer fins a facturar 46 milions d'euros en 2021, els últims comptes disponibles en la plataforma Insight View. L'empresa no dona dades sobre quin percentatge de les vendes li suposen els ventiladors, però assegura que "són un dels productes més demandats i ocupen un percentatge rellevant en el pes total de venda entre els mesos maig i agost, els mesos més calorosos".

La companyia insisteix, com les altres consultades, en el factor disseny. I dona unes certes dades pròpies. "Segons el nostre estudi, un 74% dels espanyols ha augmentat el seu pressupost per a adquirir aquests sistemes, un 43% l'ha incrementat en més de cent euros i un 37% fins a dos-cents euros". Sklum, per la seua banda, va facturar 150 milions d'euros en 2021 i en va registrar quinze de benefici.

El també grup valencià Cecotec, conegut pels seus econòmics electrodomèstics (fregidores d'aire, aspiradores de mà, robots de cuina, etc.) va ampliar esta temporada el seu catàleg de ventiladors de sostre, una categoria en la qual té més de 170 referències. Cecotec va créixer un 9% en 2023 i va aconseguir una facturació de 312 milions d'euros.

Més enllà de les empreses està el mercat de la segona mà, en el qual també hi ha molt de moviment. En Milanuncios van detectar un 96% d'augment de la demanda de ventiladors entre abril i juny de 2023. Els preus, assenyala la plataforma, han caigut un 34% en 2024. I, en comparació amb l'any passat, al juny es va incrementar un 12% la publicació d'anuncis relacionats amb ventiladors i aires condicionats.