L'extrema dreta rebenta la vigília per la mort de tres menors acoltellades en Southport, en el nord d'Anglaterra

Un total de 39 policies van resultar ferits la nit del dimecres en el marc d'uns desordes violents en Southport, en el nord-oest d'Anglaterra, al final d'una vigília per la mort de tres xiquetes en un apunyalament en un centre recreatiu d'aqueixa localitat. El presumpte autor dels apunyalaments mortals és un islamista de 17 anys la identitat del qual no s'ha revelat.

La policia de Merseyside (nord-oest anglés) va indicar que els implicats en els disturbis, entre els quals s'estima que hi havia simpatitzants de la Lliga de Defensa Anglesa, organització d'extrema dreta, van incendiar cotxes, van llançar rajoles a una mesquita local, van danyar una botiga i van calar foc a contenidors d'escombraries.

El primer ministre britànic, Keir Starmer, va dir que la població de Southport està commocionada per l'horror que ha patit. "Es mereixen el nostre suport i el nostre respecte. Els qui han segrestat la vigília per les víctimes amb violència i brutalitat han insultat a la comunitat en el seu dol", va escriure aquest dimecres Starmer en X. Les forces de l'orde van precisar que hi haurà més policia en la zona perquè hi haja una presència visible que tranquil·litze a la població.

El subcomissari de la Policia de Merseyside, Alex Goss, va dir que els agents van afrontar "una violència greu en Southport" i "lamentablement els agressors han destruït murs de jardins per a poder usar les rajoles per a atacar als nostres agents i han incendiat cotxes que pertanyen al públic i han danyat els cotxes aparcats en l'aparcament de la mesquita".

Terror en un club de vacacions

"Aquesta no és manera de tractar a una comunitat, i menys a una comunitat que encara s'està recuperant dels esdeveniments del dilluns", va agregar Goss en declaracions als mitjans locals.

Els disturbis es van produir després d'un atac el dilluns amb arma blanca en Southport en un club de vacacions. En l'atac, Alice Dasilva Aguiar, de 9 anys, Bebe King, de 6. i Elsie Dot Stancombe, de 7, van morir després de resultar greument ferides. Un xic de 17 anys, el nom del qual no pot revelar-se per raons legals, roman detingut acusat d'assassinat i intent d'assassinat després de l'atac.