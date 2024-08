Lleons marins a Elx que fan màgia amb els xicotets més especials

El Projecte TAO, el programa de teràpia assistida amb lleons marins de Fundació Riu Safari Elx, celebra aquest estiu la seua setzena temporada amb importants novetats. La participació d'un grup d'investigació i la presència de persones amb una malaltia rara que compta amb únicament díhuit casos a Espanya destaquen en un programa que, a més, ha canviat el seu format, segons s'indica en una nota de premsa d'aquesta entitat.

Temporada

Durant la temporada actual, un total de dues-centes persones formaran part d'un projecte que és pioner i es manté com un referent de teràpia amb animals a nivell mundial. El calendari es manté organitzat en dos fases. Des del passat 20 de maig i fins a finals de juny, una vintena d'entitats, procedents en la seua majoria d'Elx, Alacant i altres municipis de la província, van participar en els banys puntuals d'un dia. També va participar l'Associació Metasport d'Albacete i un grup que incloïa participants de diferents punts d'Espanya. AMACMEC, Fundació Amic, COCEMFE o AITEAL van ser algunes de les entitats participants.

Un xicotet participant en el Projecte *TAO somriu en les instal·lacions de Riu Safari / Información

Investigació

El 24 de juny es va iniciar la segona fase, en la qual participen grups homogenis, de patologia similar. Un d'ells està format per xiquets de 3 a 5 anys, que pateixen autisme, i que se sotmeten a un nou programa d'investigació. L'actuació sobre aquest grup és continuada, de manera que els participants es banyen en la piscina diversos dies de totes les setmanes de l'estiu, des de la data inicial i fins al 6 de setembre.

Patologies

Altres cinc grups, de trastorn de l'espectre autista (TEA), paràlisi cerebral infantil, Síndrome de Rett i de malalties rares completen el calendari. Cadascun se sotmet a sis dies continuats de teràpia. En el grup de malalties rares està la de BAPN, un col·lectiu que només compta amb 18 casos a Espanya, tres dels quals participen en aquesta teràpia. Andrea Ibáñez, presidenta de la Fundació Riu Safari Elx, anticipa uns “resultats molt positius” en aquest nou grup d'investigació: “Hi ha una major atenció en cadascun d'ells, uns destaquen en algunes àrees i altres intenten comunicar-se de manera verbal molt més positiva”, afegeix referint-se als participants en aquesta teràpia assistida amb lleons marins.

Gratuït

Cal recordar que el Projecte TAO és gratuït per als grups i les famílies que participen, i és finançat per Riu Safari Elx, que actua com a mecenes, i l'aportació d'empreses col·laboradores. Obra Social La Caixa, Fundació Juan Perán Pikolinos, Fundació SEUR, i Porronet secunden econòmicament; i Grup Antón col·labora amb publicitat exterior.

Integrants del projecte de teràpia amb lleons marins / Información

Formació

Fundació Riu Safari Elx ha reforçat a més, segons s'indica en la mateixa nota de premsa, la seua labor formativa amb l'obertura d'un curs d'entrenador de lleons marins, dirigit a les persones que volen conéixer de primera mà el treball amb aquests animals i la seua aplicació en diferents accions, com la teràpia assistida del Projecte TAO. És un curs de tipus monogràfic que es realitza de manera pràctica íntegrament i que està impartit per David Barroso, un professional amb deu anys d'experiència com a entrenador de lleons marins. Les inscripcions es realitzen a través del lloc web de la fundació.