L'ocupació bat un nou rècord, amb 21,7 milions ocupats, i l'atur baixa al 11,2% en el segon trimestre

El mercat laboral va sumar nous rècords durant el segon trimestre de l'any, ajudat a pujar pels preparatius de la campanya estiuenca. L'ocupació va aconseguir un nou màxim històric, amb quasi 21,7 milions ocupats, un més que abans que esclatara la bambolla immobiliària. I la taxa d'atur, per part seua, va baixar al 11,2% durant el segon trimestre, el seu registre més baix també des de 2008. Uns bons registres que continua tenint reptes per davant, com el mig milió de llars en tot el país en el qual no entra cap ingrés, ni sou, ni pensió ni subsidi.

Si el mercat laboral fora un corredor podríem dir que manté un trot animat. L'ocupació va sumar 434.700 nous treballadors en actiu respecte al trimestre anterior. L'any passat anava al sprint (va sumar 624.000 ocupats en el segon trimestre) i en 2022 a un trot una mica menys veloç (+410.500).

Aqueixa inèrcia en la carrera, eixa insistència a continuar guanyant metres -ocupats- sense acabar de minorar substancialment el ritme ha portat a Espanya a aconseguir els 21,68 milions de persones ocupades. Mai en l'estadística disponible hi havia hagut tants treballadors en actiu, la qual cosa, d'acord amb les dades que mes a mes actualitza la Seguretat Social, donen compte del bon moment que viu l'ocupació a Espanya.

Per a prendre perspectives, just abans d'esclatar la bambolla immobiliària i que l'economia entrara en la seua major recessió, hi havia 20,6 milions d'ocupats, un menys que ara. Hi ha més ocupats que abans de la Gran Recessió, però l'economia encara no treballa les mateixes hores, la qual cosa dona compte que eixa ocupació està més repartit. En el segon trimestre del 2024 es van treballar un total de 701,8 milions d'hores, enfront dels 722 milions del mateix trimestre del 2008.

La qual cosa s'explica, en part, per un augment des de fa anys —abans fins i tot de la reforma laboral del 2021— d'un augment de l'ocupació a temps parcial. Ocupació, majoritàriament, ocupat per dones i que voldrien treballar a temps complet.

Aquest indicador, el de les hores treballades, sol prendre's com a referència per a mesurar el grau de bonança de l'economia, ja que s'infereix que a més hores treballades, més activitat hi ha i més demanda a futur es preveu. En aquest sentit, les hores treballades avancen a un major ritme que l'ocupació creada, ja que mentre les primeres van créixer un 3,6% durant l'últim any, la segona ho va fer a un 2%.

Per sectors, les activitats sanitàries i les de la indústria manufacturera han sigut els motors del creixement de l'ocupació durant l'últim any, perquè han aportat entre les dues quasi la meitat dels nous ocupats. En l'altra cara de la moneda estan els tallers mecànics, que han acomiadat durant els últims 12 mesos a 50.100 persones

2,7 milions d'aturats

Un trimestre més, el nombre d'ocupats (+434.000) va créixer més del que va baixar el nombre d'aturats (-222.600). Un aparent contrasentit, perquè hagueren de semblar vasos comunicants. No obstant això, això s'explica per l'augment de la població activa, és a dir, les noves persones que estan ara disponibles per a treballar, ja siga per joves que compleixen l'edat per a això, migrants que arriben al país o persones que desistien de buscar una ocupació i que ara s'animen i entren en la roda.

En aquest sentit, la població activa —un altre bon indicador segons els economistes— va pujar durant el segon trimestre en 212.100 persones respecte a l'anterior i es va situar en els 24,4 milions de persones.

El mercat laboral espanyol va eixamplant-se sense acabar de bandejar les ombres que entelen, en part, els bons resultats a nivell d'ocupats. En tot el país continua havent-hi 2,75 milions de persones en atur i el ritme interanual de reducció del mateix es desaccelera. En l'últim any, Espanya ha reduït en 52.900 persones els seus registres d'atur, quan l'any passat ho feia a un ritme de 208.400 persones.

Les cases amb tots els seus membres en atur van a la baixa, si bé encara sumen 868.300 famílies en tot el país. D'aquestes, en el 60% no entra cap ingrés, ni sou, ni subsidi, ni pensió de cap membre.

Interins en l'administració

Si bé en matèries com la desocupació el mercat laboral espanyol encara té pendent convergir amb Europa —la seua taxa d'atur doblega la de la UE—, en qüestions com la temporalitat sí ha aconseguit deixar de ser una anomalia. Almenys en el sector privat. La temporalitat en les empreses està en el 12,8%, quan abans de la pandèmia era del 26%.

No obstant això, en l'Administració el problema de l'eventualitat segueix plenament vigent. Malgrat els processos d'estabilització extraordinaris que es van iniciar per llei i que han de concloure aquest 2024, la temporalitat en el sector públic és del 29%. Un milió de persones treballen en l'Administració com a interins.