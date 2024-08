Mazón denuncia que el concert català trenca la solidaritat territorial i critica el suport de Morant

El president Carlos Mazón ha tornat a carregar aquest dimecres contra el preacord PSC-ERC per a un concert fiscal a Catalunya amb el qual l'autonomia passaria a gestionar tots els seus impostos per a després retornar un percentatge a l'Estat, així com una quota de solidaritat a la resta de comunitats. La lletra xicoteta que s'ha anat coneixent no ha fet moure's de la seua posició el cap del Consell, que ha insistit que es tracta d'un "colp d'estat fiscal" que "consagra la ruptura de la desigualtat" entre territoris i soterra la progressivitat. Mazón ha aprofitat el malestar generat en algunes federacions socialistes per a contraposar-lo amb el suport brindat pel PSPV de Diana Morant.

"Només Sánchez i el socialisme valencià defenen l'acord", ha remarcat davant els mitjans després d'un acte oficial al Palau. "Només queda el 'sanxisme' i el socialisme valencià, no he escoltat cap altre líder del Partit Socialista de tota Espanya defendre aquesta singularitat", ha insistit per a vincular Morant, la secretària general del PSPV i alhora ministra, amb el president del Govern.

Per a Mazón, que l'executiu central no haja explicat el pacte a hores d'ara és "impresentable". En tot cas, s'ha guiat per les declaracions d'ERC sobre el concert i la gestió integral dels tributs per part del Govern per a afirmar que suposa la "fallida de la solidaritat interterritorial". Segons ha explicat, "una cosa és parlar d'un tram de l'IRPF per a major cogovernança" o modificacions puntuals del percentatge per a gestionar per les autonomies en l'IVA o els impostos especials, i una altra cosa "la segregació fiscal i la desigualtat" que es consagra per aquesta via.

El baró popular ha incidit en el fet que el pacte també acaba "amb la progressivitat" per eixa apel·lació al principi d'ordinalitat, que topa la contribució de Catalunya a la caixa comuna de manera que no aporte més del que rep. "És la consagració de la insolidaritat", ha insistit per a tornar a remarcar que "tot el partit 'sanxista' i el PSPV defenen que qui més té aporte menys".

"La independència és pels diners"

El president ha defensat que aquesta gestió total d'impostos és el que buscava el moviment independentista català. "És pels diners, sempre ha sigut pels diners. Per això han demanat indults i rebaixar les penes per malversació. S'han emportat els nostres diners i ara volen quedar-se amb tot", ha defés.

Davant aquest escenari, Mazón ha mantingut l'amenaça dels tribunals. "Analitzarem els detalls quan s'anuncien i en virtut d'això iniciarem totes les accions socials, institucionals, legals i estatutàries que eviten aquest greuge intolerable als valencians", que segons el popular pateixen un "doble castic" per l'infrafinançament.