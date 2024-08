Més de 100 efectius continuen treballant en l'extinció de l'incendi de Benasau mentre els veïns de Penàguila tornen a les seues vivendes

L'incendi forestal declarat ahir a Benasau, que va obligar la Guàrdia Civil a desallotjar a entre 120 i 150 veïns de Penàguila, ha continuat evolucionant favorablement durant la nit d'aquest dimecres, si bé encara no es pot donar per estabilitzat. Així ho ha informat el Consorci Provincial de Bombers a primera hora d'aquest dijous. Sobre el terreny es mantenen 102 efectius i 30 dotacions, dels quals 50 són del consorci alacantí juntament amb 44 bombers forestals.

Durant la nit s'han concentrat els esforços en els punts crítics que es troben en el flanc esquerre de l'incendi, i que han sigut identificats pels drons usant càmeres tècniques. Amb tot, ja ahir van advertir els bombers que la previsió meteorològica per al dijous és "desfavorable per altes temperatures i falta d'humitat", la qual cosa pot complicar de nou les tasques d'extinció. L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) pronostica per a aquest dijous màximes de 38 graus a Benasau i 37 a Penàguila, amb una humitat inferior al 25% al llarg de tota la jornada i ratxes de vent per la vesprada que podrien aconseguir els 40 quilòmetres per hora.

El foc ha arrasat ja més de 320 hectàrees, amb un perímetre de 15 quilòmetres, i es va iniciar a primera hora de la vesprada del dimarts per una espurna d'una radial mentre es feien uns treballs en la pedania d'Ares del Bosc, a Benasau, en una zona de vegetació molt seca, segons van explicar a aquest diari fonts pròximes al cas i va confirmar aquest dimecres la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Alberto Martí, director general d'Emergències i Extinció d'Incendis, va assenyalar que hi ha almenys una vivenda afectada pel foc en la qual "no hi havia ningú" en aquell moment.

Pilar Bernabé va explicar en el lloc de comandament avançat que les persones implicades han sigut identificades i la Guàrdia Civil els prendrà declaració aquest dijous per a aclarir com va començar l'incendi i si va ser per una imprudència o un accident. No obstant això, la consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, no va confirmar la causa de l'incendi i va qualificar "d’hipòtesi" que una espurna d'una radial fora l'origen del foc. Sí que va indicar que s'està investigant i va demanar "deixar actuar" a la Guàrdia Civil en aquest aspecte.

Les carreteres que segueixen afectades pels talls a causa de l'incendi forestal són les comarcals CV-781 i CV-785, segons fonts de la Guàrdia Civil de Trànsit. A més, la delegada del Govern ha demanat a la ciutadania que no s'acoste al perímetre de l'incendi, una zona molt freqüentada per ciclistes i vianants, i va insistir a demanar "prudència" i deixar "treballar als mitjans d'extinció". Aquest tall es manté en el matí d’aquest dijous, segons la informació oferida per la Direcció General de Trànsit (DGT).

Les imatges de l'incendi forestal de Benasau que ha obligat a desallotjar Penàguila L'incendi forestal de Benasau que ha obligat a desallotjar Penàguila / Alex Domínguez

Des del Consorci de Bombers van explicar aquest dimecres que el front de flama de l'incendi a Benasau s'havia detingut durant la nit del dimarts gràcies a les condicions meteorològiques favorables. No obstant això, la condició de l'incendi no va canviar i no hi havia ja previsió de donar-lo per estabilitzat en aquesta jornada; els equips d'extinció esperaven que les condicions meteorològiques foren desfavorables a mesura que avançara el dia com així va ocórrer.

A primera hora del dimecres ja estaven treballant en l'extinció del sinistre forestal tres mitjans aeris i en breu s'incorporaran quatre més. En el lloc de l'incendi hi havia 15 dotacions del Consorci Provincial de Bombers d'Alacant amb 60 bombers, 8 unitats de Bombers Forestals amb uns 35 efectius, i 40 efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME), que es van incorporar a petició de la Generalitat donada l'evolució del sinistre forestal i en decretar-se el nivell 2 del Pla Especial d'Incendis Forestals (PEIF).

Així mateix, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat va informar que a la nit s’haurà posat a la disposició dels afectats pel desallotjament a Penàguila un alberg a Benifallim, que se suma a un altre habilitat a Cocentaina.

Encara que l'evolució de l'incendi va ser favorable durant la nit del dimarts, i també ho ha sigut en la del dimecres, el punt clau és al migdia, quan canvia el vent. Així ho ha explicava Daniel Cortés, oficial del Consorci de Bombers d'Alacant: "L'incendi durant la nit ha detingut el seu avanç però encara queden punts calents i algunes zones complicades". Aquestes són la part sud d'Ares del Bosc, la zona on es va iniciar el foc, i "per damunt de la població de Penàguila", on hi ha un altre barranc.

Les imatges de l'incendi de Benasau des de l'aire / INFORMACIÓN

Segons el responsable de bombers, "no baixarem els mitjans que hi ha en l'incendi i, fins i tot, estem pensant a augmentar-los". Tot per les condicions que s'estan donant i les previsions per a les parts centrals del dia. Cortés indica que "està bastant complicat per les altes temperatures, la baixa humitat relativa i perquè al migdia s'esperen vents forts en la zona" amb ratxes de 18-20 nusos que, amb els components que abans hem comentat, "podria estendre l'incendi per algun dels barrancs".

Respecte dels veïns desallotjats, Cortés va indicar que no poden tornar encara a les seues cases i tot dependrà de l'evolució de l'incendi. Sí que va assenyalar que "és possible que al llarg de la vesprada, puguen tornar només per a arreplegar coses que necessiten" com ara medicaments o similar.

Creu Roja ja va informar anit de l'activació d'un "Equip de Resposta Immediata en Emergències d'Alberg Provisional (ERIE AP)" a Benifallim, amb capacitat inicial per a 30 persones però amb possibilitat d'augmentar-les segons l'evolució de l'emergència. Ara com ara els bombers descarten desallotjar una altra població, encara que dependrà de l'evolució, segons els bombers.

Extingit l'incendi de Biar

D'altra banda, el Consorci Provincial de Bombers ha donat per extingit a les 8.15 hores d’aquest dijous l'altre incendi forestal declarat a Biar. A les 20.00 hores del dimecres s'havia donat per controlat i dos hores més tard encara treballaven en les labors d'extinció diversos vehicles amb 16 bombers dels parcs de Villena i Elda. Encara que en un principi es va parlar del desallotjament preventiu de 60 menors immigrants, finalment es va confirmar que aquest grup havia marxat feia uns dies. Les vivendes van ser reallotjades després del control de les flames en la nit d'ahir.