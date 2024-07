Mor una tercera xiqueta en l'apunyalament múltiple que ha commocionat el Regne Unit

La policia britànica ha confirmat la tercera mort causada en l'apunyalament múltiple perpetrat el dilluns en un col·legi de la localitat costanera de Southport, uns fets que han commocionat el Regne Unit.

La víctima és una xiqueta de nou anys que ha mort "en les primeres hores d'aquest matí" a conseqüència de les ferides causades en un atac amb arma blanca que es va cobrar la vida d'altres dos xiquets de sis i set anys.

"Altres huit xiquets van patir ferides d'arma blanca durant l'atac, i cinc d'ells es troben en estat crític", ha indicat la policia de Merseyside en un comunicat emés aquest dimarts. Dos adults estan també en estat crític.

Sospitós detingut

Les autoritats han informat que el principal sospitós és un xic de 17 anys, que va ser detingut i ja es troba sota custòdia policial. El presumpte autor és natural de la localitat de Banks, a Lancashire, però va nàixer a Cardiff. El mòbil de l'atac encara és una incògnita per esclarir.

Els mitjans de comunicació britànics han assenyalat que l'atac es va produir durant una classe de ball tematitzada sobre la música de Taylor Swift. La cantant estatunidenca ha respost a la tragèdia i assegura estar "completament en xoc".

No especular

La policia ha demanat a la ciutadania que no especule i que evite compartir informació no contrastada. "S'ha difós un nom en les xarxes socials en relació amb el sospitós de l'incident de Southport. Aquest nom és incorrecte i ens agradaria instar la gent a no especular sobre els detalls de l'incident, mentre que la investigació està en curs", han assenyalat.

"Hi ha una investigació criminal en marxa perquè aquest va ser un atac horrible", ha afegit la ministra britànica de l'Interior, Yvette Cooper. "És important que la policia seguisca totes les vies possibles i això és el que està fent ara la policia de Merseyside".