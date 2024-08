Només una medalla per a Espanya en cinc dies de Jocs Olímpics: hi ha motius per a la preocupació?

El medaller, que de vegades és molt cruel, no enganya. Cal anar fins sota de tot, a una de les últimes línies, per a trobar la bandera d'Espanya. Ahí apareix, amb una sola medalla apuntada, en l'última columna. Correspon al bronze que es va penjar el dissabte Fran Garrigós en judo, en la categoria de menys de 60 quilos. Han transcorregut cinc dies de competició a ple rendiment en els Jocs Olímpics i Garrigós segueix tan sols com el primer.

Amb aquest dimecres, seran ja quatre dies consecutius sense celebrar una medalla en la delegació espanyola. Una ratxa, no obstant això, que podrien tallar aquest dijous diversos esportistes amb opcions clara de medalla, com els marxadors Álvaro Martín i María Pérez, el judoka Niko Shera, els regatistes Diego Botín Florian Trittel i el boxador Enmanuel Reyes.

El repte de les 22 medalles de Barcelona 92

Però la dada, a aquestes hores i ja no canviarà en el que resta de dimecres, és el que és: una medalla (i de bronze) en cinc dies. Hi ha motius per al pessimisme i la preocupació en la delegació espanyola, després de posar l'objectiu a aconseguir o superar les 22 de Barcelona 92 quan tot acabe, dins de 12 dies?

El nadador espanyol Hugo González d'Oliveira després de competir en els 100 esquena de Paris 2024 / DIEGO SOUTO/COE

Si s'analitza en fred, la realitat és que l'escenari actual està per davall de les previsions, encara que dins d'una certa normalitat. En aquests dies de competició s'han escapat opcions possibles de medalla, però poques d'elles era claríssimes. Potser, la del tir femení, en la qual Fátima Gálvez era una de les màximes favorites i s'ha hagut de conformar amb diploma, igual que Mar Molné.

Esportistes com Lucía Martín-Portugués (esgrima), Ariane Toro, Salvador Cases, Ai Tsunoda, 'Tato' Mosakhlishvili (judo), Maialen Chourraut, Miquel Travé (piragüisme), David Valero (ciclisme de muntanya) o Alberto Fernández (tir) figuraven en algunes travesses, poques o moltes, però cap d'ells com una opció de medalla 'segura'.

Els esports d'equip

Una de les forces d'Espanya està en els esports per equip, que es resolen en els dies finals. En futbol, totes dues seleccions estan en quarts de final i en tots dos waterpolos, bàsquet i en handbol masculí les coses van relativament bé, cadascuna amb les seues peculiaritats. Distinta és la situació en handbol femení, però era les selecció amb menys opcions de mossegar metall. En hoquei també serà molt difícil.

L'atletisme, amb cinc opcions molt reals, encara no ha començat (ho fa aquest dijous); mentre que el bàdminton de Carolina Marín i el tenis també es resolen més endavant, igual que la vela, l'esport que més metalls ha reportat a Espanya en tota la història (21).

Alcaraz supera els contratemps físics i accelera a octaus / Efe

El segon en aquesta llista (20) és el piragüisme. Ni Maialen Chourraut ni Miquel Travé van aconseguir pujar-se al podi en les seues primeres proves, però encara tenen una opció més i queda sobretot la competició en aigües tranquil·les, on no seria estrany que Espanya guanyara almenys tres medalles.

I, a més dels ja esmentats, esperen la seua oportunitat la natació artística, l'equip femení de gimnàstica rítmica, Ray Zapata, els dos taekwondistes (Adriana Cerezo i Adrián Vicente), els boxadors, Alberto Ginés... Encara queden moltíssimes opcions de medalla. Només hi ha un bronze en el caseller d'Espanya, sí, però de moment no hi ha per què preocupar-se. No almenys massa.