Torna el festival de jazz de l'estiu a Polop: Del 31 de juliol al 3 d'agost

Aquest estiu, Jazzpolop celebra la seua XIII edició del 31 de juliol al 3 d'agost, la qual cosa marca el seu compromís amb la música i les arts en la pintoresca localitat de Polop de la Marina. Aquest festival, ja un referent cultural a la Comunitat Valenciana, ofereix una experiència sensorial única amb la seua variada programació artística i musical, que destaca pel seu enfocament no comercial i d'entrada gratuïta.

Una trobada cultural única

Jazzpolop s'ha consolidat com un dels festivals més carismàtics i entranyables de la zona. Cada estiu, aquest esdeveniment, amb Papik Ribera com a director artístic, transforma Polop de la Marina en un epicentre de diversitat jazzística i riquesa cultural. Durant aquests dies, els assistents poden gaudir d'una àmplia gamma de gèneres musicals i activitats culturals, des de poesia i performances fins a exposicions de pintura.

Des dels seus inicis, Jazzpolop ha apostat per allò original i no convencional. / INFORMACIÓN

El festival es distingeix per la seua programació oberta i eclèctica, que abasta tots els afluents del jazz. Des dels seus inicis, Jazzpolop ha apostat pel que és original i no convencional, fent costat a bandes i projectes amb repertori propi. Aquesta aposta per la creativitat artística és una declaració contra la imitació i els «covers» tan comuns en l'última dècada. En Jazzpolop, l'essència artesanal de la creació musical es manté viva, la qual cosa permet als assistents gaudir de músics tocant els seus instruments amb les mans.

L'accés lliure i gratuït és una de les característiques més destacades de Jazzpolop. Patrocinat per l'Ajuntament de Polop de la Marina, la Diputació d'Alacant, Turisme Costa Blanca, Fundació Caixa Callosa i l'empresa Llevant Homes, el festival té com a objectiu acostar el jazz i la música de qualitat a tots els públics, dinamitzar al seu torn els negocis locals i promoure el turisme cultural.

Nous escenaris i expansió

Des de l'edició anterior, Jazzpolop ha ampliat la seua programació a cinc dies, «enguany continuem realitzant concerts fora del nucli urbà a la Urbanització El Safareig i Xirles», explica la regidora de Cultura, Ángela Fuster. Aquesta expansió, promoguda per la regidoria, ha permés que el festival arribe a més racons de Polop de la Marina, la qual cosa enriqueix l'experiència dels assistents i permet destacar la bellesa arquitectònica i paisatgística del municipi.

Activitats culturals paral·leles

A més de la música, Jazzpolop ofereix una sèrie d'activitats culturals paral·leles que complementen i enriqueixen el festival. Entre elles, la Jam Poètica destaca com una de les més atractives, on el COL·LECTIU MARIDATGE fusiona poesia i altres arts en l'entorn històric del castell de Polop, unint el territori poètic amb el paisatge urbà. Altres activitats inclouen exposicions de pintura, fotografia, projeccions de videoart, mostres d'artesania d'autor, tallers i masterclasses.

Jazzpolop fa costat a bandes i projectes amb repertori propi. / INFORMACIÓN

Un enclavament històric i pintoresc

Celebrat a l'aire lliure, en el cor del barri antic de Polop de la Marina, el festival ofereix una experiència visual i auditiva excepcional. Els concerts tenen lloc als peus del castell de San José, amb l'església parroquial del segle XVII com a teló de fons. Aquest entorn històric es conjuga orgànicament amb la música en directe, permetent als assistents gaudir de les actuacions des de diverses perspectives, fins i tot des de l'alt de la pujada al castell. En aquest sentit, Ángela Fuster assenyala que «el més interessant a més de la qualitat de la programació d'actuacions, és l'entorn en la Plaça de l'Església i amb el castell de base».

L'ambient que es crea en la plaça és únic. / INFORMACIÓN

Impacte en la comunitat

Jazzpolop no sols és un esdeveniment cultural, sinó també un motor de dinamització per a la comunitat local. En edicions anteriors, s'han registrat al voltant de 2.300 visites diàries al recinte del festival, la qual cosa ha tingut un impacte positiu en els negocis locals i ha promogut el patrimoni històric i cultural de Polop de la Marina. Aquest festival s'ha convertit en un espai on es conjuguen valors i característiques úniques de l'entorn rural, paisatgístic i cultural.

Jazzpolop XIII promet ser una edició memorable, celebrant catorze anys de música i art en un entorn únic. Prepara't per a submergir-te en una experiència sensorial única del 31 de juliol al 3 d'agost. Ens veiem a Polop! Tota la programació en aquest enllaç.