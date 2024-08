El Govern presumeix de xifres d'inversió a la C. Valenciana davant els "falsos greuges que uns altres venen"

El Govern intenta repel·lir amb xifres d'inversió a la Comunitat Valenciana els atacs del Consell pels tractes de favor del president Pedro Sánchez a Catalunya i que han augmentat després de l'últim pacte amb ERC, en virtut del qual esta comunitat passaria a gestionar tots els seus impostos a l'estil de les comunitats forals, encara que amb una aportació a la solidaritat encara desconeguda. En un comunicat remés este dijous per la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, l'executiu central trau pit dels recursos derivats a l'autonomia per a licitació i execució d'obra pública, així com per l'assignació de fons europeus. Uns números amb els quals busca "desmuntar el fals greuge comparatiu que uns altres venen", en clara referència a la Generalitat de Carlos Mazón.

En concret, el Govern d'Espanya assegura haver "mobilitzat" enguany quasi 7.200 milions d'euros en direcció a territori valencià. Unes xifres que agita la màxima representant de Moncloa en l'autonomia, Pilar Bernabé, per a assenyalar que "Pedro Sánchez està destinant a la C. Valenciana més diners que mai". La socialista posa el focus en les inversions en infraestructures i l'assignació de fons europeus.

Sobre el primer, destaca els 580 milions d'euros executats en el corredor mediterrani, els 600 milions per a ampliar l'aeroport d'Alacant o els 2.600 milions per a la "transformació ferroviària de València". "I no pararem", anticipa Bernabé, que entén que estes dades "desmunten el fals greuge comparatiu que uns altres venen".

Quant a la distribució de fons de la UE, el Govern diu haver mobilitzat un total de 6.400 milions d'euros en esta primera mitat de l'any. D'estos, 2.626 milions arriben dels fons NextGeneration "executats directament per l'Estat en l'autonomia", als quals se sumen 2.521 milions assignats al "desplegament d'inversions" del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).

En concret, el comunicat destaca que en l'autonomia s'estan desenrotllant 30 projectes amb estos recursos comunitaris, dels quals s'han beneficiat 71.254 empreses, institucions i persones. Entre altres projectes, destaquen la planta regeneradora del marge esquerre del Segura, el Programa tecnològic aeronàutic per al desenrotllament del MIURA 5, la gigafactoria de Volkswagen i les inversions en el port de València.

El triple de licitacions que Mazón

Bernabé conclou que amb estes xifres pot "presumir" de ser la comunitat "amb més obra pública licitada" del país, per davant de Madrid i Catalunya. I aprofita per a recordar que l'executiu "triplica les licitacions del Consell” a la C. Valenciana. "Un exemple clar", ha dit la delegada, “del compromís ferm del Govern d'Espanya amb esta terra", que a més "rebrà la xifra inèdita de 16.000 milions d'euros" del Sistema de Finançament Autonòmic, pel qual el Ministeri d'Hisenda transferirà uns 14.000 milions d'euros d'entregues a compte per a l'exercici 2025, als quals se sumen 2.000 milions de la liquidació de 2023”.

Tampoc s'oblida de la vivenda, un tema que Sánchez ha anunciat que vol convertir en central en esta legislatura davant la crisi residencial que afecta sobretot els jóvens. En eixe sentit, el Govern central assegura haver destinat a l'autonomia, també en l'últim semestre, un total de 356,6 milions d'euros.

Des de l'inici del PRTR en 2021 i fins a abril d'enguany, la Comunitat Valenciana ha rebut 108,2 milions d'euros per a la construcció de 2.363 vivendes en el marc del Programa de construcció de vivendes en lloguer social en edificis energèticament eficients. En l'últim semestre s'ha acordat la construcció de 685 vivendes en lloguer social en edificis energèticament eficients, afig el comunicat.