Morant tanca files amb Sánchez i assegura que el concert fiscal de Catalunya és "bo per a Espanya"

La secretària general del PSPV, Diana Morant, s'ha pronunciat sobre l'acord entre el PSC i Esquerra Republicana (ERC) per a la investidura de Salvador Illa. "És positiu. Avança pel camí de la convivència a Catalunya i a Espanya", ha dit en una declaració remesa pel partit després de la compareixença de Pedro Sánchez per a fer balanç del curs polític. Morant, ministra del Govern de Sánchez, s'ha mantingut, com era d'esperar, alineada amb els arguments del president i secretari general del PSOE, a diferència d'altres barons socialistes, crítics amb el pacte a Catalunya.

"És important que expliquem que l'acord garanteix la solidaritat i, per tant, és bo per a Catalunya i Espanya", afirma Morant sobre el concert fiscal que suposa atorgar un tractament econòmic especial a Catalunya.

"Al PP li sobren hipèrboles. Són profetes del desastre, però en realitat són un desastre de profetes. Han estat anunciant el desastre econòmic i Espanya creix. Espanya no es trenca, hi ha més convivència que mai. Menys hipèrboles i més serenitat i alegria", reclama.

La ministra argumenta que "amb Sánchez de president, la Comunitat Valenciana ha rebut el finançament més gran de la seua història, 30.000 milions més que amb l'últim govern del PP. És un president socialista qui garanteix els recursos".

Morant ha contestat a l'acusació del president de la Generalitat de "colp d'estat fiscal" pel concert fiscal de Catalunya. "Imagine que parla del qual ell ha donat llevant els impostos a qui més tenen, que són només l'1%, i ha restat 900 milions a la resta de valencians". Segons la líder del PSPV, aquest fet ha tingut com a conseqüència una retallada en els pressupostos. "Què està fent amb els milions de més que rep del Govern? Perdonar els impostos a qui més tenen. Això sí que és un atemptat fiscal i un atac a la igualtat i a la solidaritat", assegura.

"Li sobren hipèrboles i no pot donar lliçons d'igualtat, tampoc en corrupció, on té el podi, després de la condemna a l'exvicealcalde de València". "Els campions indiscutibles de la corrupció són el PP", ha conclòs.