Xàbia tanca el seu Centre Social i envia els treballadors a casa per estar trencat l'aire condicionat

Atenció social socarrada a Xàbia. L'aire condicionat del Centre Social es va trencar fa un parell de setmanes. Es va reparar, però l'endemà va deixar de funcionar de nou. I ha arribat l'onada de calor, amb màximes hui a Xàbia de 34 graus, i el centre social és un forn. Impossible treballar i impossible atendre els usuaris. Al migdia la temperatura dins de l'edifici és insuportable.

L'ajuntament ha pres una mesura "excepcional". Tant ahir com hui ha tancat el centre social a les 12 hores i ha enviat els treballadors a casa. A la porta hi ha un cartell que deixa clar que l'atenció al públic estos dos dies es fa de 8 a 12 hores. Se subratlla que és una situació "excepcional per motiu de l'alerta de calor i l'avaria de l'aire condicionat".

Dues setmanes sense aire

Duess setmanes sense aire condicionat. Se sabia que este estiu seria tòrrid. Així i tot, al Centre Social, on es presta una atenció essencial, treballadors i usuaris es rostixen. A les 12 hores, treballar allí dins és ja insuportable. Sense climatització no es pot estar. Falta l'aire. Literal. Suspendre l'activitat i tancar l'edifici és una qüestió de salut i prevenció de riscos laborals i de vetlar també pel benestar dels usuaris.

"Pingüins" i ventiladors

El consistori vol ara combatre la xafogor amb mesures d'emergència. Uns operaris estan col·locant "pingüins" (aires condicionats portàtils) i ventiladors.

Mentrestant, en el bar-cafeteria del centre social sí que s'està fresquet. En esta dependència funciona l'aire condiciona. La resta de l'edifici és un forn.