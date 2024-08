Compromís aposta per seguir en el règim comú de finançament

El possible concert fiscal per a Catalunya no genera un efecte crida en Compromís, un dels riscos dels quals alertaven els experts. Almenys això transmeten oficialment des de la direcció del partit, on asseguren que la línia de treball actual continua inalterable malgrat la hipotètica concessió al Govern.

Esta passa per continuar pressionant per la reforma del sistema de finançament autonòmic i per una compensació que corregisca les dècades de maltractament continuat dels dos últims models de repartiment. De fet, eixe compromís és el que es va arreplegar en el pacte d'investidura PSOE-Sumar, amb reconeixement exprés a l'infrafinançament valencià. A més, s'ha presentat recentment una proposició de llei en les Corts de "Tracte Just" en finançament i que els valencianistes aspiren a poder elevar al Congrés.

La posició entronca amb eixa «singularitat valenciana» a la qual es va referir la diputada de Compromís en el Congrés, Àgueda Micó, només conéixer-se el pacte. «No tindran el nostre suport sense que s'aborde la singularitat valenciana en finançament per a deixar d'estar a la cua», va dir.

"Concert econòmic responsable"

I eixa tesi és la que es continua traslladant des de la coalició, que sí que va defendre un format similar en 2013, quan va presentar una proposta per a un «concert econòmic responsable», que aspirava a una sobirania fiscal valenciana a l'estil del contingent basc.

No obstant això, aquella idea comandada per l'actual senador Enric Morera es va difuminar amb el temps. Va arribar a incloure's en el programa electoral de la coalició en 2015, amb el qual van arribar a la Generalitat després del pacte del Botànic, però es va imposar la línia més possibilista.

Les fonts consultades asseguren que els experts van concloure que en la dècada dels 90 podria haver sigut beneficiosa, però que ja llavors era perjudicial per als interessos valencians per la pèrdua de riquesa respecte a la mitjana estatal. Eixa tesi es manté, i per això, advoquen per seguir en el règim comú del sistema de finançament.