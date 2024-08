El Consell activa el recurs judicial per a forçar Sánchez a reunir els presidents autonòmics

El Ple del Consell ha autoritzat la presentació d'un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem per a forçar el president del Govern, Pedro Sánchez, a convocar la Conferència de Presidents. La llum verda, ha explicat la portaveu Ruth Merino, per a activar el camí judicial es deu a la "inactivitat" del líder socialista a l'hora d'habilitar este fòrum, que per la seua pròpia normativa ha de celebrar-se dos vegades a l'any o quan ho sol·liciten almenys deu presidents autonòmics.

L'última vegada que Sánchez va convocar una reunió de la Conferència de Presidents autonòmics va ser el 13 de març de 2022 amb motiu de l'erupció del volcà de La Palma, i tant el novembre de 2023 com l'abril de 2024 han sigut més d'una desena de responsables autonòmics -13 presidents en la primera data i 14 en la segona- els qui han sol·licitat la celebració, per la qual cosa en els dos casos "incomplix la normativa", segons ha recordat Merino.

D'ací ve que el Govern Valencià, com ja havia anunciat, haja aprovat este divendres iniciar les accions legals oportunes davant el Tribunal Suprem perquè el president del Govern d'Espanya convoque la Conferència de Presidents Autonòmics, entre estes la interposició del recurs contenciós administratiu.

Segons ha recordat la Generalitat, Carlos Mazón, amb data de 24 de novembre de 2023, mitjançant escrit conjunt firmat per tretze presidents autonòmics, va sol·licitar la convocatòria immediata per a tractar sobre la llavors Proposició de llei d'amnistia. Posteriorment, en data 24 d'abril de 2024, es va tornar a enviar nou escrit, esta vegada firmat per catorze presidents autonòmics, al·ludint a la necessitat de parlar també sobre el model de finançament autonòmic, ara de nou de màxima actualitat després del concert fiscal pactat per PSC i ERC.

Més enllà del finançament

El Consell considera que són diverses les qüestions que han de tractar-se en el si de la Conferència de Presidents, ja que, a més de les anteriors, "és necessari debatre" sobre altres polítiques públiques com aigua, vivenda o política migratòria.

"La inactivitat del president del Govern d'Espanya al no convocar la Conferència de Presidents menyscaba el funcionament d'este instrument de cooperació territorial i no dona resposta a les demandes de les comunitats autònomes", ha retret Merino en nom del Govern Valencià.

Són "temes crucials" que afecten tots els espanyols i les competències de les comunitats, però el president del Govern fa "cas omís", ha lamentat la portaveu, que ha agregat que perquè hi haja "eixa lleialtat institucional que tant trobem a faltar" fa falta coordinació i posar damunt de la taula "les necessitats, les polítiques i la coordinació" amb les comunitats.