Els hotelers aplaudeixen la regulació del Consell dels pisos turístics

La patronal turística Hosbec ha valorat el decret llei de regulació de les vivendes d'ús turístic (VUT) en considerar que el document ha sigut "consensuat per al benefici de tots" i vaticinar que serà "un avanç en la necessària ordenació d'esta activitat".

En un comunicat, Hosbec ha assenyalat que el 'decret Montes' oferix un marc de seguretat jurídica que dona pas al paper dels ajuntaments, ja que arreplega entre els seus punts el respecte a l'autonomia municipal per a limitar l'ús de vivendes com a allotjaments turístics.

A més, ha assenyalat que atorga la possibilitat que siguen els ajuntaments els que assumisquen les competències de sanció i recaptació previstes.

"És el moment que els ajuntaments s'adherisquen i facen la petició per a assumir estes competències, per a les quals disposaran d'un fons de compensació per a assignar a efectius policials per a això", segons la patronal.

Hosbec destaca que es preveu la renovació de les declaracions responsables cada cinc anys i establix la titularitat personal de les llicències per a evitar l'especulació, així com que incrementa les sancions per a qui falte a la veritat en la declaració responsable.

De la mateixa manera, fixa que seran els propietaris de les vivendes els responsables subsidiaris de les possibles infraccions, a diferència de l'actualitat, que només són responsables els qui comercialitzen els allotjaments, i establix uns paràmetres de qualitat que obliga al fet que les vivendes complisquen amb la normativa d'habitabilitat.

També millora els servicis d'inspecció mitjançant l'ús d'intel·ligència artificial per a detectar apartaments il·legals i es duran a terme campanyes de sensibilització perquè els propietaris inscriguen les propietats en el registre, a més d'aprofundir en la col·laboració publicoprivada amb plataformes de reserves en coordinació amb els ajuntaments, la Policia de la Generalitat i els Cossos de Policia Local per a detectar les vivendes irregulars.

El president d'Hosbec, Fede Fuster, ha destacat el compromís de Turisme Comunitat Valenciana perquè tots hagen tingut veu en este nou decret.

"Tots els actors del sector hem format part del desenrotllament, sacrificant un poc les nostres postures amb la finalitat d'arribar a un consens", ha relatat sobre un document final "coherent i molt alineat".

El paper dels ajuntaments

Una vegada aprovat i publicat, ha considerat que la clau serà el paper que els ajuntaments tinguen a l'hora d'ordenar la seua planificació urbanística.

Per a Fuster, és moment d'adoptar decisions sobre les limitacions en la disposició de vivendes d'ús turístic, les quals hauran de respondre a límits clars, objectius i informats prèviament, on s'establirà on i com pot haver-hi vivendes d'ús turístic.

Una cosa molt important per a Hosbec, en paraules de la seua secretària general, Mayte García, és que s'ha fet un pas inicial per a equiparar les condicions i els requisits que han de complir les vivendes d'ús turístic a les de la resta de sectors d'allotjament reglat.

Aspectes pendents

Però "encara queden molts aspectes per a incloure en la regulació perquè puga considerar-se un sector d'allotjament turístic professional en els mateixos termes que un hotel", ha advertit abans de prosseguir que "encara no hem vist cap aspecte que tinga en compte la inclusió i accessibilitat universal, ni tampoc que preveja aspectes de garantia en els drets de propietat intel·lectual".

"Ens preocupa que es continuen produint incompliments en matèria de control i identificació de viatgers i en aspectes fiscals i impositius com a activitat econòmica", així com "en matèria contra incendis i de seguretat davant de riscos higiènics sanitaris", motiu pel qual García veu encara "un llarg recorregut per fer en les vivendes d'ús turístic".