Milers de persones es congreguen en la major mesquita de Qatar per al funeral del líder polític de Hamàs

Milers de persones s'han congregat el divendres en la mesquita Mohamed bin Abdelwahab, la més gran de Qatar, per a participar en el funeral del cap del buró polític del grup islamista Hamàs, Ismail Haniya, assassinat esta setmana a Teheran en un atac atribuït a Israel.

La cadena de televisió de Qatar Al Jazeera va retransmetre imatges de l'arribada de milers de persones a la mesquita Mohamed bin Abdelwahab de Doha, amb capacitat per a acollir unes 30.000 persones, en el que s'espera que siga un funeral públic i oficial "sense precedents" en el xicotet país del golf Pèrsic.

Al Jazeera va informar que al funeral acudiran figures "d'alt nivell", sense donar més detalls, si bé Hamàs va indicar que hi assistiran "líders àrabs i islàmics" que no va especificar. El cos de Haniya va arribar ahir a Qatar procedent de Teheran per a la preparació per a la cerimònia fúnebre i l'enterrament del líder del moviment islamista palestí.

Representants d'alt nivell

Fins al moment es desconeix quines figures d'alt nivell acudiran al funeral, si bé alguns mitjans àrabs van apuntar a la participació de funcionaris turcs i del vice-primer ministre del Govern dels talibans, Mawlawi Abdul Kabir.

Segons el moviment palestí, el cos de Haniya serà enterrat en el cementeri de la zona de Lusail de Doha, la ciutat que ha servit de residència del líder de Hamàs des de 2019 i que també acull l'oficina política del grup islamista.

Haniya ja va ser acomiadat el dijous a Teheran, on va ser assassinat ahir, en un funeral encapçalat pel líder suprem de l'Iran, Ali Jameneí, un acte al qual van assistir milers de persones, incloses la plana major política i militar del país persa.