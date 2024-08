"Ser ací és una victòria": els atletes olímpics palestins porten el sofriment de Gaza als Jocs

A tot just unes hores de l'inici dels Jocs Olímpics de París, una imatge no deixa de torturar a la nadadora Valerie Tarazi. Són desenes de cossos llançant-se amb urgència a l'aigua. Són els seus compatriotes palestins submergint-se en la mar Mediterrània per a recuperar els paquets d'ajuda humanitària que han caigut des del cel. "Jo nade per a competir, ells naden per a sobreviure", va dir a Ramallah abans d'emprendre el seu viatge cap a la capital francesa. Amb eixa imatge, que s'ha repetit centenars de vegades en la Franja de Gaza al llarg de setmanes i setmanes sense cap finalitat, Tarazi es llançarà a la piscina. "Estem entre els palestins més afortunats del món", va recordar l'esportista palestí-estatunidenc en referència també als seus set companys olímpics. Aquests huit atletes palestins, vinguts de diferents racons del món, competeixen a París per alguna cosa més que un esport. Barallen perquè ningú oblide el sofriment ni la dignitat del poble palestí.

"Tenim l'oportunitat de competir, però als nostres xiquets els han llevat eixe dret, no tenen dret a fer esport", va assenyalar Tarazi. Per als huit atletes palestins que competiran en els Jocs, la seua participació va molt més enllà de les medalles o les marques personals. El seu poble, el poble dels seus pares i els seus avis porta quasi 10 mesos sota una constant agressió. Més de 39.000 palestins han mort en la Franja de Gaza pels atacs israelians, alhora que molts sucumbeixen a la falta d'aliments i atenció sanitària imposada pel setge de les autoritats hebrees. "La gent no vol que els palestins existisquen, no vol que siguem ací i que practiquem esports; per això, ser ací és una victòria", va declarar el nadador palestí Yazan al Bawwab a Reuters.

Tots huit es reparteixen en diversos esports: competeixen en atletisme, natació, tir amb arc, taekwondo, judo i boxa. El taekwondista Omar Ismail va aconseguir un lloc mitjançant la classificació regular, mentre que els altres set van rebre invitacions especials del Comité Olímpic Internacional. Són la viva imatge de l'existència palestina. I de la resistència palestina. La majoria van nàixer lluny de la seua terra, a l'Aràbia Saudita, Dubai, Alemanya, Xile o els Estats Units, però els seus pares i avis els han ensenyat a estimar-la i defendre-la. A més, a mesura que la guerra a Gaza s'enquista, amb desenes de morts diàries a les quals el món sembla ja haver-se acostumat, aquests atletes són conscients del pes que porten sobre els seus muscles. "Vostés no són només atletes, també són símbols de la resistència palestina en un moment molt fosc de la nostra història", els va batejar la ministra d'Afers exteriors de l'Autoritat Palestina, Varsen Aghabekian Shahin.

Atletes assassinats

Encara que és l'octava vegada que els atletes palestins participen en els Jocs des d'aquella primera cita olímpica en 1996, mai havien rebut tanta atenció, apunta el cap del comité olímpic palestí, Jibril Rajoub. La seua presència en les instal·lacions esportives de París és un retret al món per haver-los abandonat. Més de 400 atletes, voluntaris i entrenadors palestins han mort en la Franja de Gaza des del 7 d'octubre, segons Rajoub. Entre ells, està Majed Abu Marahil, de 61 anys, el primer palestí que va competir en els Jocs Olímpics a Atlanta 96. Marahil va morir a Gaza per insuficiència renal després que l'Exèrcit israelià li negara l'accés a l'atenció mèdica vital que li esperava a Egipte. També l'entrenador de futbol olímpic palestí Hani Al Masdar, de 42 anys, i la campiona de karate Kagham Abu Samra, de 24 anys, van caure víctimes de la violència israeliana.

Però aquells que miraculosament segueixen amb vida saben que el retorn dels esports a Gaza està a anys, si no dècades de distància. Els bombardejos continuen sent tan feroços que la destrucció està més que generalitzada, aconseguint nivells que no s'havien vist en conflictes anteriors al voltant del món. En els quasi 300 dies d'ofensiva, els avions i els tancs israelians han atacat cases, hospitals, escoles, centres de desplaçats i tota mena d'instal·lacions esportives. Fins a l'edifici de l'Associació Palestina de Futbol a Gaza ha sigut bombardejat. Malgrat la reduïda grandària de l'enclavament palestí –uns 365 quilòmetres quadrats–, abans de la guerra, concentrava en el seu territori un nombre destacat d'instal·lacions esportives. Ara, a penes queda cap utilitzable.

Estadis convertits en camps d'internament

La majoria dels estadis de futbol més importants de Gaza han resultat danyats o destruïts arran de l'extraordinària destrucció sistemàtica perpetrada per Israel. A més, aquelles instal·lacions més xicotetes i les pistes de terra s'han vist forçades a transformar-se en campaments de refugiats improvisats, hospitals de campanya i, fins i tot, fosses comunes. L'Estadi Al Yarmouk, a la ciutat de Gaza, és un dels més antics de l'enclavament, construït en 1952 sota els auspicis de la monarquia egípcia, que ocupava i governava la Franja llavors. Albergava diversos clubs esportius, les seues graderies tenien capacitat per a fins a 10.000 espectadors i era un centre clau per als esports palestins. També la seua gran grandària el convertia en el lloc ideal per a celebracions, festivals i bodes.

Ja no queda res d'eixa felicitat. Les últimes imatges sorgides de l'estadi al Yarmouk a la fi de desembre demostren que l'Exèrcit israelià l'ha transformat en un camp d'internament improvisat per a detinguts palestins. Tancs patrullant el camp, desenes d'homes, dones i #xiquet detinguts, nus i amb els ulls embenats, i una bandera israeliana onejant sobre la porteria, són les instantànies que predominen sobre una gespa tacada. Altres estadis, com Al Dorra en la central Deir el Balah, s'han usat com a camp de refugiats per a les desenes de milers de desplaçats que intenten sobreviure a Gaza. Des del primer divendres de la guerra, aquest camp ha albergat a més de 10.000 persones que van fugir des del nord de Gaza per a trobar refugi allí.

Amb una infraestructura esportiva completament delmada i uns atletes traumatitzats, ferits i famolencs com a teló de fons, els “palestins més afortunats del món” de l'equip olímpic són conscients que la seua presència a París va molt més enllà de l'esport. Impliquen la responsabilitat de representar a un poble desproveït de dignitat. "No necessitem que la gent senta llàstima per nosaltres", va dir Nader Jayousi, director tècnic del Comité Olímpic Palestí, a nBC. "Per damunt de tot, necessitem que la gent reconega el que som capaces d'aconseguir com a nació", va concloure, amb orgull palestí.