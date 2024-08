Ainhoa Arteta tanca la gran setmana musical de Xàbia

La soprano Ainhoa Arteta tanca el dia 6 d'agost la setmana gran de la música de Xàbia. Serà un concert gratuït que se celebrarà a la plaça de la Constitució a partir de les 22.30 hores.

La regidora de Cultura, Mavi Pérez, ha presentat el concert d'aquesta prestigiosa soprano de talla internacional que servirà com a colofó a una “setmana gran de la música a Xàbia” amb el Xàbia Jazz que se celebra en el mateix lloc del 3 al 5.

Pérez ha remarcat que és un “privilegi” tindre en el nostre municipi una artista d'aquest nivell i ha posat en valor que el concert –que té un cost per a les arques municipals de 27.000 euros– és “totalment gratuït”.

L'edil ha comentat que el concert se celebrarà a la plaça de la Constitució per a aprofitar la infraestructura muntada per al Xàbia Jazz i que així molts més veïns i veïnes, així com visitants, “puguen gaudir de la veu d’Arteta”.

Presentació del concert d'Ainhoa Arteta a càrrer de la tècnic i regidora de Cultura. / INFORMACIÓN

La soprano farà un recorregut per obres de sarsuela i òpera de compositors com Puccini, Rossini, Mozart i els mestres espanyols Manuel de Falla i José Serrano. En el recital, Arteta estarà acompanyada pel baríton Luis Santana i el pianista Víctor Carvajo.

Ainhoa Arteta

Ainhoa Arteta és una de les sopranos més reconegudes del món. Capaç de trobar inspiració fins i tot en els xicotets detalls. Va començar a cantar en la Coral Eresoinka amb el seu pare i amb 12 anys va ingressar en el Conservatori de Sant Sebastià. Als 18 anys es va traslladar a Itàlia, on va rebre classes d’Ettore Campogalliani, professor de Pavarotti i Freni. Anys més tard, es va mudar a Nova York, on va seguir la seua formació interpretativa en l'Actor’s Studio. Actualment, Ainhoa segueix en constant formació. Cal destacar l'assessorament de la mestra Ruth Falcon, que ha sigut tot una mentora i referent per a la soprano Ainhoa Arteta.

La llista d'escenaris en els quals ha actuat és de vertigen: des del Metropolitan Opera al Carnegie Hall, Covent Garden, Bayerische Staatsoper, Teatre Belles Arts de Mèxic, Musikverein de Viena, la Scala de Milà, Teatre Bolshoi de Moscou, San Carlo de Nàpols, La Arena de Verona, Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf, Royal Opera House de Londres, Teatre Reial de Madrid, Gran Teatre del Liceu a Barcelona, entre altres. Això li ha permés posar-se en la pell de personatges principals d'òperes com La traviata, La Bohème, Romeo et Juliette, Manon Lescaut, Tosca, Madama Butterfly, Adriana Lecouvreur, La Wally.

Entre els seus grans èxits destaquen el seu paper en Cyrano de Bergerac amb Plácido Domingo a la San Francisco Opera i al Teatre Reial; La Bohème al Metropolitan i La Scala de Milà; Otello a La Corunya; Turandot, Carmen i La Bohème al Liceu; Dialogues des Carmelites, Eugene Oneguin i Simon Boccanegra a ABAO; l'estrena a París de l'òpera Le dernier jour d’un condamné; Don Carlo a l'Òpera d'Oviedo, i Don Giovanni al Teatre Reial, entre altres.