Així ha sigut la detenció a Mallorca dels pares d'una xiqueta per estafar 402.000 euros en donatius per a lucrar-se amb la malaltia de la menor

La Guàrdia Civil ha detingut hui als pares de Nadia Nerea a Mallorca en compliment d'una orde judicial de crida i cerca i ingrés a la presó per part de l'Audiència de Lleida.

Els progenitors han entrat en la presó de Palma poc abans de les dos de la vesprada per a complir la condemna que ja és ferma. Fernando Blanco va ser sentenciat a cinc anys de presó, mentre que Margarita Garau, a tres anys i mig de presó, per estafar 402.000 euros en donatius en campanyes de solidaritat per a lucrar-se amb la malaltia rara que patia la seua filla menor d'edat.

Tots dos han sigut arrestats hui a primeres hores del matí després que els agents de l'Àrea de Persones de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Balears iniciaren una sèrie de perquisicions per a localitzar els possibles domicilis.

Així, Fernando Blanco, de 59 anys, ha sigut interceptat a Palma, mentre que Margarita Garau, de 52 anys, ha sigut detinguda a Santa Maria, municipi on resideix part de la seua família i on ella també vivia des de fa molt temps arrere.

Han sigut conduïts a la seu de Via Alemanya

La parella ha sigut traslladada als jutjats de Via Alemanya de Palma, on els han comunicat i entregat els manaments d'ingrés a la presó. No han hagut de prestar declaració ni comparéixer davant la magistrada de guàrdia. Simplement, s'ha tractat d'un formalisme necessari abans d'entrar en la presó.

Així, passada la una i mitja de la vesprada, tots dos han sigut conduïts de nou al vehicle policial, que els ha traslladats al centre penitenciari de Palma. Primer, ha eixit dels calabossos la mare de Nadia Nerea, emmanillada i tapant-se la cara amb totes dues mans, seguida per Fernando Blanco, també emmanillat i ocultant el rostre en pujar-se la camisa fins al capdamunt.

La Guàrdia Civil portava diversos dies després de la pista de la parella. La setmana passada, l'Institut Armat a Balears va rebre una sol·licitud de col·laboració de la Policia Judicial de Lleida, en concret procedent de la secció primera de l'Audiència Provincial de Lleida, perquè es duguera a terme l'arrest i ingrés a la presó de tots dos, ja que hi havia sospites que tenien fixada la seua residència a Mallorca.

Els investigadors de l'Àrea de Persones de Policia Judicial de la Guàrdia Civil van realitzar indagacions fins a situar els possibles domicilis. Quan finalment van localitzar als requisitoriats, hui van decidir actuar i aquest matí van procedir a la seua detenció.