"Carolina està afonada; m'ha dit 'm'he trencat' quan ha caigut a terra"

Moment cruel per a l'esport espanyol. Carolina Marín va haver de retirar-se del duel semifinalista en els Jocs Olímpics de París 2024 després d'una lesió en el seu genoll la qual tot apunta que serà greu. Fernando Rivas, entrenador de la de Huelva, va comparéixer davant els mitjans de comunicació minuts després del malson que es va viure en pista.

"Carolina està afonada. Crec que tot ha sigut molt injust, molt cruel. La veritat és que no tenim paraules per a descriure com estem. El nivell en el qual havia vingut, com ha anat de menys a més al llarg de la competició i amb la determinació que estava afrontant la semifinal", va afirmar.

L'espanyola dominava a plaer la trobada i el bitllet a la final semblava a prop. Després de véncer per 21-14 en el primer set i avançar-se per 10-6 en el segon, la de Huelva va fer un mal gest amb el seu genoll i se'n va anar directament al sòl. La quarta del rànquing mundial revivia un malson que pensava haver deixat arrere. Se'n va anar a un lateral de la pista amb clars signes de dolor al costat dels seus entrenadors.

"M'ha mirat i m'ha dit "m'he trencat" quan ha caigut a terra. És una sensació que ella ja coneix. Si m'ha dit això, és que és cert. Ara cal valorar la lesió i fer les proves i afrontar el que hi ha. Ella m'ha dit que no és just, que no volia acabar la seua carrera així."

"Carolina es mereixia acabar uns Jocs Olímpics disputant-los. Era impossible continuar" va sentenciar Fernando Rivas en les seues declaracions.