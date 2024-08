Carolina, Alcaraz i Rahm: el consol impossible de l'esportista

Les llàgrimes no humanitzen. És mentida. Tampoc són un espectacle mediàtic amb el qual recrear-se. Les llàgrimes despullen el dolor, de vegades insuportable, davant coses que no aconseguim entendre. Carolina Marín, la genial jugadora de bàdminton que va aconseguir ser pionera en un esport on en el seu moment va irrompre com una anomalia, va veure com el seu somni de repetir l'or de Rio tornava a esfumar-se per culpa dels seus genolls. En els Jocs de Tòquio no va poder participar. Sí que va arribar a París. I ho va fer després d'alçar-se dues vegades. Però per a ser després arrancada de les medalles, com si els seus genolls, maleïts, esperaren el moment més cruel per a fer-se fallida.

Mentres brollava un moviment en favor d'atorgar-li a Carolina Marín un bronze de consolació –com si els impulsors no saberen que el seu esperit de lluita, clau perquè s'alçara tantes vegades, no casa amb la condescendència–, en la pols de rajola de la Philippe Chatrier parisenca el focus també es va detindre en el plor d'un esportista.

Carlos Alcaraz, als seus 21 anys, havia arribat llançat a la final dels Jocs. Com podia perdre després d'haver enfilat triomfs en Roland Garros i Wimbledon? Però va perdre. I va plorar. Per molt que qui el batera fora el tennista més llorejat de tots els temps, un Novak Djokovic que, als seus 37 anys, complia amb l'últim gran repte que tenia pendent, l'or olímpic que sí que va poder guanyar Rafa Nadal tant en individual (Pequín 2008) com en dobles (al costat de Marc López en Rio 2016). En un esport on la soledat és extrema i la competitivitat tan alta, un segon lloc, encara que comporte la plata olímpica, no basta a qui la guanya.

Una cosa semblant va sentir Jon Rahm en el Golf National de Versalles. Va patir la que potser va ser la major solsida de la seua carrera quan va veure que l'or s'escorria. Va passar del tot al no-res. Una vegada va perdre l'or, ni tan sols va poder traure forces per a lluitar pel bronze. «No sé l'última vegada que vaig pensar que una quinta plaça fora bona, però hui segur que no», va dir Rahm. No va haver-hi consol.