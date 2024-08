Deu ajuntaments ja han posat fre a l'allau de pisos turístics

Deu municipis de la Comunitat Valenciana han apostat en els últims mesos per posar fre a l'allau de peticions de pisos turístics mitjançant la suspensió de la concessió de noves llicències, bé de manera temporal a través de moratòries d'un o dos anys o fins i tot amb la prohibició permanent d'esta activitat. Són, a més de València, que és el cas més notori per ser la ciutat més gran la Comunitat Valenciana, Alfafar, Alfara, Altea, Calp, Paiporta, Paterna, Polop, Quart de Poblet i Sant Joan d'Alacant. A més, hi ha almenys altres quatre ajuntaments que estan estudiant l'adopció de restriccions com és el cas d'Alboraia, Dénia, Sagunt i la Vila Joiosa.

A 31 de juliol eren més de 100.000 les Vivendes d'Ús Turístic (VUT) de 448 municipis inscrites en el registre de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, que sumaven una oferta total de més de mig milió de places turístiques. Després està l'oferta irregular de pisos turístics en situació alegal que el nou decret llei aprovat este divendres per Consell vol perseguir amb multes de fins a 600.000 euros. El volum de pisos turístics il·legals s'estima que podria rondar la mitat dels quals operen amb llicència, amb la qual cosa rondarien els 50.000.

València i l'efecte dominó

La moratòria d'un any, prorrogable un altre més, de la concessió de llicències per a pisos turístics que va aprovar per unanimitat el Ple de l'Ajuntament de València a la fi de maig, acuitat per la pressió ciutadana i un ingent volum de sol·licituds per a noves vivendes turístiques (més de 500 només al maig), ha desencadenat un efecte va dominar en diverses ciutats de l'àrea metropolitana ben comunicades amb el *Cap i Casal per metre o tren que s'han vist sorpreses per l'increment de peticions de transformar plantes baixes comercials en apartaments turístics.

És el cas de Paiporta, Paterna i Quart de Poblet, que al juliol després de dos mesos multiplicant-se la petició de noves *VUT van decidir suspendre la concessió de llicències. Una moratòria temporal en els dos primers municipis i definitiva a Quart, on tots els partits van aprovar la prohibició dels pisos turístics per unanimitat.

«Estem vivint un encariment de la vivenda, tant de lloguer com de venda i els pisos turístics són part del problema», alerte l'alcalde socialista de Paterna, Juan Antonio *Sagredo. En el cas d'Alfara del Patriarca, on al juliol es va aprovar suspendre de manera temporal les llicències per a construir vivendes en plantes baixes, el seu alcalde, Jaume Martínez (PSPV), apuntava: «Som un terme municipal xicotet i si transformem baixos comercials en vivenda, ens quedarem sense comerç local».

Alfafar es va avançar a tots ells aprovant al març una moratòria de dos anys en la concessió de noves llicències «per a protegir el descans dels veïns» i frenar la pujada dels preus del lloguer en el municipi.

A Sant Joan d'Alacant, a la fi de juliol es va adoptar la decisió de suspendre durant dos anys la concessió de llicències de vivenda turística després de l'explosió de l'últim any, perquè cada setmana rep de mitjana quatre sol·licituds, i prepara una ordenança per a regular-les. Calp també ha acordat suspendre la concessió d'autoritzacions per a canviar l'ús dels locals comercials i convertir-los en allotjaments turístics davant la proliferació en el centre urbà, la qual cosa ha debilitat el teixit comercial del municipi. Altea i Polop, igualment, han aprovat una moratòria d'un any en la concessió de noves llicències.

Respecte dels quatre municipis que estudien mesures, a Dénia, el govern local (PSPV i Compromís) ha encarregat a la Universitat d'Alacant (UA) un estudi per a conéixer la situació del mercat de la vivenda turística a la ciutat i dissenyar propostes d'actuació. L'Ajuntament de la Vila Joiosa planeja suspendre la concessió de noves llicències de «manera preventiva». Alboraia pretén modificar l'ordenança municipal per a limitar els pisos turístics solo en plantes baixes i en zones de nova construcció. A Sagunt el ple va aprovar este passat divendres estudiar la possible paralització del creixement de vivendes turístiques.

A les comarques castellonenques, els equips de Govern dels ajuntaments turístics amb més VUT, Orpesa i Peníscola, encara que no contemplen moratòries si que defenen que els pisos turístics estiguen degudament legalitzats i complisquen la normativa.