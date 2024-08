Festivals veterans com BBK i FIB estableixen les bases en el sector per a la reducció de la petjada de carboni

Les cites musicals de l'estiu, amb protagonisme d'alguns dels festivals més veterans del país que acumulen vora trenta edicions i que formen part de la història de la música en viu a Espanya, comporten un impacte social i mediambiental que els organitzadors estan tractant de pal·liar amb solucions sostenibles concretes per a reduir la seua petjada de carboni.

És el cas del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), un dels primers a oferir el format actual de festival, que ha complit enguany el seu 28é aniversari. Este esdeveniment ha aconseguit minimitzar en esta edició la seua petjada de carboni en evitar l'emissió de més de 31 tones de CO₂ a l’atmosfera a través de la seua aliança amb Repsol.

L'empresa va proveir el festival d'energia durant els tres dies provinent de més d’11.000 litres de combustible 100 % renovable, va instal·lar plaques solars per a la recàrrega de mòbils i va recuperar uns 1.300 litres d'oli de cuina usats en els foodtrucks del recinte per a reutilitzar-los per a la seua posterior transformació en combustibles renovables.

El Bilbao BBK Live, un altre dels festivals degans d'Espanya, també ha aconseguit reduir la seua petjada de carboni per damunt del 90 % en la seua dihuitena edició en introduir també solucions energètiques descarbonitzades de Repsol adaptades a les característiques del festival bilbaí.

Aprofitant recursos com el sol, el vent o la biomassa amb la qual es produïxen els combustibles renovables (des d'oli de cuina fins a deixalles d'animals), la companyia energètica va aconseguir proveir els trenta generadors del recinte i reduir les 150 tones de CO2 estimades per a un esdeveniment de la seua envergadura en unes 10 tones.

Addicionalment i de manera pionera, Repsol va desplegar un projecte pilot format per dos aerogeneradors i 300 metres quadrats de plaques fotovoltaiques que va subministrar energia a un dels escenaris del festival bilbaí (Txiki) i que servirà d'exemple per a altres esdeveniments.

Els més jóvens

Les accions que estan duent a terme els festivals més veterans en els últims anys estan sent un referent per a altres esdeveniments que han arribat després i que en pocs anys ja despunten en el panorama de la música en viu, com per exemple l'Arenal Sound. Es tracta d'un dels festivals més massius del país des dels seus inicis en 2010, i es preveu que supere enguany els més de 300.000 assistents de l'any passat.

Arenal Sound ha arrancat estos dies amb una proposta sostenible amb la qual evitarà l'emissió de més de 83 tones de CO₂. Repsol també serà l'encarregat de proveir amb més de 30.000 litres d’HVO per als grups electrògens de tot el macroesdeveniment. Igual que en altres festivals, l'energètica reutilitzarà els 600 litres que espera arreplegar dels foodtrucks instal·lats en el recinte i incorporarà estacions de càrrega del mòbil amb energia solar i recreatius.