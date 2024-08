Hisenda regala 1.500 euros als pares amb fills menors de 25 anys que visquen a casa: com sol·licitar-ho

L'Agència Tributària ha retornat fins a la data un import total de 9.042 milions d'euros a més de 12,8 milions de contribuents després del tancament de la campanya de la Declaració de la Renda 2023, que va finalitzar el passat 1 de juliol. A partir de llavors, Hisenda té uns terminis establits per a la devolució dels nostres diners.

A l'hora de fer-la, cal tindre en compte una sèrie de camps que hem d'emplenar correctament si volem beneficiar-nos de les ajudes o deduccions que el Govern et pot oferir. Entre els camps més importants que cal revisar sempre que estiguem fent la declaració estan les deduccions autonòmiques. Cada comunitat autònoma pot establir uns beneficis fiscals específics. La majoria d'aquestes deduccions solen estar enfocades als fills, els pagaments del lloguer o la cura de persones majors, però és important saber quins són els de la teua comunitat autònoma. També, cal tindre en compte les deduccions que podem aplicar-nos. Diverses d'elles tenen a veure amb els fills que tenim.

Deduccions per maternitat

Fins a l'any 2022 només les mares treballadores es podien beneficiar de la deducció de 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys. Ara, fins i tot si en el moment del naixement no estava la mare treballant sinó cobrant la desocupació, o també si amb posterioritat va cotitzar 30 dies o més, podrà beneficiar-se d'aquesta deducció i sol·licitar l'abonament anticipat de 100 euros al mes.

Aquesta ampliació entre 2020 i 2023 de les mares beneficiades se suma també als 1.000 euros addicionals per despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil. A més, la declaració de la Renda també pot variar segons la comunitat autònoma on es realitze. Per exemple, en el cas d'Astúries, el Govern del Principat contempla una deducció per a totes aquelles famílies que tinguen fills. Aquesta deducció està classificada com la "cura d'un menor de 25 anys".

És a dir, tots aquells pares que tinguen un fill menys de 25 anys al seu càrrec podran deduir 300 euros (150 cadascun dels progenitors amb dret) i 600 a partir del segon fill. És a dir, en el cas de tindre dos fills podran retornar-te 900 euros en la declaració de la Renda. Deducció que s'amplia en cas de tindre més fills. Per exemple, aquesta devolució podria arribar fins als 1.500 euros en cas de tindre tres fills menors de 25 anys al teu càrrec.

Quantia de la deducció

300 euros pel primer descendent de fins a 25 anys que genere dret a l'aplicació del mínim per descendents regulat en l'article 58 de la Llei de l'IRPF.

regulat en l'article 58 de la Llei de l'IRPF. 600 euros pel segon i successius descendents.

La deducció serà igualment aplicable fins que el descendent complisca els 26 anys d'edat, encara que no genere dret a l'aplicació del mínim per descendents, sempre que complisquen els restants requisits definits en el citat article 58.

La deducció en el període impositiu en el qual el descendent complisca 26 anys es calcularà de manera proporcional al nombre de mesos en què es complisquen els requisits previstos en el present article.

En aquest cas, a l'efecte del càlcul del nombre de mesos en què es compleixen els requisits, només es computarà fins al mes anterior a aquell en què complisca l'edat de 26 anys.

Requisits per a l'ajuda