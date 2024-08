Les piscines s'incrementen a la província on ja hi ha una per cada 15 habitants

Quan la calor referma, res millor que donar-se un capbussó. I Alacant és la província on més espais es poden trobar per a això, perquè és una de les províncies amb més piscines en el seu territori. Aquestes instal·lacions d'aigua no paren de créixer i en 2024 ja hi ha una per cada 15 habitants alacantins censats. En només un any, s'han registrat 1.722 piscines més.

Així es desprén de les dades anuals de la Direcció General del Cadastre si es compara l'any passat amb aquest. Segons eixes xifres, en 2023 hi havia comptabilitzades 127.478 piscines descobertes a la província d'Alacant; en 2024 han crescut a 129.200 amb la suma de les quals hi ha en cada municipi. Una quantitat que, segons les fonts consultades podria continuar creixent en els pròxims anys. De fet, podrien ser més si se sumen aquelles que encara no han sigut registrades oficialment.

Les piscines quasi s'han fet imprescindibles en uns estius que són cada vegada més tòrrids, tant en la costa com a l'interior, i on molts prefereixen donar-se un capbussó d'aigua dolça abans que d'aigua salada. Arriba l'estiu i en els edificis, urbanitzacions i vivendes no hi ha moment del dia en què algú s'estiga banyant en una d'elles; i tindre un xalet és sinònim que els amics i família se sumen a l'equació per a passar el dia.

A la província, la distribució de les 129.200 piscines que registra el cadastre és desigual segons el territori. Si s'analitzen les dades d'aquest organisme sense comptar res més, el rànquing de major nombre de piscines estaria format en el "top 5" per Xàbia (9.199); Elx (8.371); Oriola (7.354); Dénia (5.074) i Alacant ciutat (4.823). Encara que no queden molt allunyades Teulada (4.814), Torrevella (4.800), Rojales (4.793), Calp (4.692) o Benissa (4.078), segons les mateixes fonts.

En totes elles el nombre ha crescut en un any. A Xàbia per exemple s'ha passat de 9.141 a eixes 9.199 en un any. El municipi de la Marina Alta és un dels quals més piscines té per habitant. Perquè si es fa la mitjana amb la xifra oficial d'empadronats (29.760 persones), serien una piscina per cada 3,23 habitants. Encara que a l'estiu la xifra variaria amb l'augment de població que es produeix en la localitat amb aquells que arriben com a turistes.

Una piscina a Elx. / Matias Segarra

Les xifres xoquen amb Elx (8.371 piscines) on hi hauria una per cada 28,5 habitants censats. La ciutat il·licitana té una població censada de 238.285 persones. En el cas d'Oriola (83.449 empadronats) la xifra baixa: una per cada 11,3 habitants. A Dénia, hi ha una per cada 9,6 habitants (té 49.049 censats). Amb tot, cal tindre també en compte que aquests municipis multipliquen la seua població a l'estiu respecte de la censada. Així que les xifres variarien sobre quanta gent li toca a cada piscina de mitjana si es té en compte eixa qüestió.

Però hi ha altres extrems i, encara que no ho semble, Benidorm està en ells. En la capital turística, hi ha censats 74.588 habitants i 1.141 piscines registrades pel cadastre en 2024. El resultat és una piscina per cada 66 habitants. Una xifra que seria molt major, és a dir, més per a compartir, si s'estima la població real que cada dia hi ha a la ciutat i que podria rondar els 150.000 habitants. Presa com a referència, eixiria una piscina per cada 131 habitants.

A més, entre els municipis on més ha crescut el nombre de piscines en un any destaca, per exemple, Finestrat. El desenvolupament urbanístic d'urbanitzacions en la localitat ha fet augmentar el nombre de piscines descobertes de 1.172 a 1.249 en un any, segons dades del Cadastre.

Amb tot, són els xicotets municipis de la província els que menys piscines tenen i on, a més, no ha variat el nombre. Entre ells, amb menys de 100 piscines, Agres (87), Alcoleja (13), Algueña (45), Almudaina (14), Balones (8), Benasau (2), Beniardà (8), Beniarrés (50), Benifallim (8), Benifato (6), Benimassot (4), Facheca o Famorca (1 cadascun), o Tàrbena (28).

No sense piscina

Les piscines no paren de créixer, segons es desprén de l'anàlisi de les dades oficials. Però, a més, així ho corroboren des de les administracions de comunitats de veïns o des dels mateixos ajuntaments. "Les piscines ja no són un article de luxe, sinó un requisit", segons explica Marifé Esteso, presidenta del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (APIS).

Un capbussó en una piscina. / Matias Segarra

Perquè quan es vol comprar una vivenda ja es mira si té piscina o no, sobretot, en zones de costa i grans ciutats, però també cada vegada més en municipis d'interior. De fet, una de les peticions a l'hora de trobar casa que ja és indispensable és saber si té garatge; que tinga piscina està ja quasi al mateix nivell que això, perquè quan la calor referma, és un bon servici a tindre en compte.

La regidora d'Urbanisme de Benidorm, Lorda Caselles, confirma a aquest diari que "ja no hi ha edificis de nova construcció que no incloguen la piscina en les instal·lacions". Això sí, mentre siga possible com en el desenvolupament de zones noves com la de Ponent de la capital turística.

Models urbanístics i falta d'aigua

Les dades de quantes piscines hi ha en cada municipi són un reflex del model urbanístic que tenen desenvolupat. Així, a la província, la Marina Alta s'alça com el territori que més piscines té no només de la província, sinó de la Comunitat Valenciana. I una de les raons és precisament que la majoria de localitats que formen la comarca compten amb gran quantitat d'urbanitzacions de xalets i cases particulars escampades pel territori. Això fa que el nombre de piscines cresca enfront d'altres models de ciutat més compacta.

Seria el cas de Xàbia i Benidorm. En el primer cas, el nombre de piscines és de més de 9.000 per a una població de prop de 30.000 habitants. Una piscina per cada 3,2 persones, segons les dades de població i cadastre. El seu model disseminat fa que hi haja més urbanitzacions en les quals les vivendes són per a una sola família. A Benidorm, el model vertical d'edificis alts canvia els resultats. Amb 1.141 piscines en tot el territori, la gran majoria són en comunitats de veïns en els quals el nombre de famílies és ampli per a una sola piscina.

Amb tot, fonts consultades van indicar que la sostenibilitat és important en aquests casos, i, sobretot, a llarg termini. Tindre una piscina és sinònim de necessitar aigua per a omplir-la. A la Marina Alta, huit pobles s'han vist obligats a prendre mesures per la sequera i la falta d'aigua. L'últim d'ells, Teulada Moraira, s'ha quedat sense aigua potable. Se suma Poble Nou de Benitatxell, el Verger, Benissa, Parcent, Llíber, Xaló i Alcalalí. Aquests sis últims tenen restriccions per a omplir les piscines i regar els jardins. Entre els huit municipis sumen més de 12.300 piscines en 2024. Segons algunes fonts, una piscina mitjana, d'uns huit metres per quatre metres, necessita una mitjana de 48.000 litres d'aigua. Això sí, no tots les hauran d'omplir per a aquest estiu. Cal destacar que Xàbia té dessaladora pròpia.

Un manteniment cada vegada més costós

Tindre piscina és un dels plaers de l'estiu. Però també pot arribar a ser un mal de cap per a aquells que han de netejar-les i mantindre-les, la qual cosa cada vegada costa més treball i també té més cost econòmic. Perquè tindre l'aigua transparent i amb qualitat òptima és tot un treball d'enginyeria per a porters d'edificis, treballadors i particulars. A les condicions climatològiques de l'estiu, com les altes temperatures o el vent i les tempestes, s'uneix el factor humà.

D'una banda, allò que molts pateixen quan es banyen en les piscines d'urbanitzacions i edificis de veïns: la falta d'higiene. Qui no ha vist alguna vegada com un propietari, llogat o algú que passa el dia, no passa per la dutxa abans de banyar-se? Les normes de les piscines comunitàries sempre tenen aquest punt com a imprescindible, però hi ha qui no el compleix. Així ho corroboren diversos treballadors d'edificis amb piscina, i veïns. "Sempre hi ha qui arriba i decideix que no vol passar per la dutxa", indica a aquest diari un resident en un edifici de Benidorm. Això comporta, entre altres coses, que en zones de costa les piscines s'òmpliguen d'arena o qualsevol resta si es ve de la platja.

Neteja d'una piscina. / INFORMACIÓN

Però, a més a més, segons van explicar fonts del sector, les cremes protectores i una altra classe de productes que cada vegada s'usen més pels usuaris estan també generant més problemes cada any per a mantindre les piscines netes. Aquests fan que, encara que es passe per la dutxa, queden restes sobre la superfície que es poden veure a simple vista.

"És molt complicat mantindre una piscina hui dia", així ho indica Marifé Esteso, presidenta del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (APIS). Cada vegada "es banya molta més gent amb més olis en el cos" i "això ho complica tot molt més". Sobretot, en temporada alta on "cal realitzar les neteges amb més freqüència a causa de la quantitat de gent que també acudeix a les piscines".

El manteniment i neteges de la piscina i de l'aigua ha de ser diari a l'estiu i més durant els caps de setmana: "No aguanten tots els dies i cal estar molt pendent". Perquè si no, l'aigua pot perdre les condicions òptimes. Però a més, eixe ús de cremes de protecció i altres productes per al pèl i similars fa que la línia de flotació, és a dir, el tram que queda entre l'aigua i la vora, siga on més es veuen les conseqüències amb una capa que sol esgrogueir i que cal retirar constantment. "Sol haver-hi queixes a l'estiu que l'aigua no està cristal·lina, però és per eixa raó, no perquè la piscina no es netege o es mantinga. Cal portar molta cura", afegeix.

El manteniment de les parets és clau, no només de l'aigua, perquè aquestes piscines estiguen en bones condicions tot l'estiu. Així, el més habitual és mantindre l'aigua també a l'hivern. Segons les mateixes fonts, les "recomanacions de les empreses especialitzades és no estar més de tres anys sense canviar l'aigua", però depén de molts factors, indiquen, que poden arribar fins als 5 anys.