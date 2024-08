Llei del menor: comprar una beguda alcohòlica a adolescents comportarà una multa de 601 a 30.000 euros

La llei d'alcohol i menors que el Consell de Ministres va aprovar el dimarts no té un esperit “punitivista”, segons va subratllar la ministra de Sanitat, Mónica García, però conté una sèrie de sancions i multes, per a vetlar per l'objecte de la norma, que no és un altre que els menors no ingerisquen alcohol.

Les lleis autonòmiques ho prohibeixen, però set de cada deu adolescents admeten que han consumit begudes espirituoses en l'últim any i més de la meitat en l'últim mes. Per a evitar-ho, la norma incorpora una sèrie d'infraccions, entre les quals destaca que els adults que compren o faciliten alcohol a un menor, una cosa habitual a Espanya, puguen ser sancionats amb entre 601 i 30.000 euros.

A continuació, es detallen les principals sancions i la lletra xicoteta de les novetats d'un avantprojecte que encara està en la fase inicial i té llarg recorregut fins a arribar al BOE.

1. Les sancions

Llei té com a objectiu efectuar un “canvi cultural” i previndre el consum en menors, per la qual cosa els adolescents que beguen alcohol i les forces de seguretat tinguen coneixement d'això (podran realitzar controls en els llocs on la llei prohibeix el consum) seran sancionats amb una falta lleu, que podrà ser suspesa a canvi de la seua participació en programes preventius, segons ha explicat aquest dimecres el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Però els adults que els compren o faciliten alcohol, sí que podran ser multats, així com els establiments, bars o empreses que incomplisquen les limitacions a la publicitat, la venda o l'exposició que conté en la norma.

2. La publicitat

La llei impedeix que els anuncis de begudes alcohòliques es dirigisquen a menors, així com que els anuncis estiguen protagonitzats per persones menors de 21 anys o majors però caracteritzats de menors, o famosos —reals o de ficció— vinculats a la població infantil o a embarassades. Tampoc es permet, en cap missatge comercial, reclamar un ‘consum responsable’ o ‘moderat’, atés que l'evidència científica indica que no hi ha un nivell segur d'ingesta.

Així mateix, prohibeix l'emplaçament de publicitat d'espirituoses a menys de 200 metres de centres educatius, centres de menors o centres sanitaris, la qual cosa inclou les marques que algunes empreses posen en les taules i ombrel·les dels bars. I totes aquestes limitacions s'apliquen també a les begudes 0,0.

3. La venda

Evidentment, es prohibeix la venda a menors i per a això la llei contempla que s'impartisca formació a distribuïdors majoristes i minoristes, així com a l'hostaleria. A més, es prohibeix la venda ambulant sense llicència i les màquines de dispensació hauran d'incorporar “mecanismes per a impedir l'adquisició a menors d'edat”. “Si no es pot incorporar el mecanisme, haurà de verificar-lo una persona física, com ocorre en els bars amb les màquines de tabac”, ha posat com a exemple Padilla.

4. Els partits

L'avantprojecte prohibeix a més el consum i la venda d'alcohol a adults —i xiquets— en els clubs i centres esportius i espais d'oci quan hi haja “sessions que s'hagen concebut expressament per a persones menors d'edat”. Per exemple, s'impedirà en els partits i entrenaments d'equips esportius infantils o concerts dirigits a xiquets. També estarà vetat per als adults en els centres educatius, ja siga en la cafeteria per als professors o en les festes escolars.

5. Els controls

Les forces i cossos de seguretat podran realitzar proves d'alcoholèmia en els llocs i circumstàncies específiques on estiga prohibit el consum d'alcohol, amb alcoholímetres, per a verificar el compliment de la llei.

6. La formació

La norma contempla que hi haja nous continguts curriculars i extracurriculars per a previndre el consum d'alcohol en totes les etapes educatives, així com la formació del professorat i d'aquells alumnes de graus universitaris relacionats amb menors. També preveu que es facen activitats de sensibilització amb famílies.