El problema que Elx resol per a tres col·legis després de set anys d'espera

La retirada del fibrociment dels col·legis L'Alcúdia, Sanchis Guarner i Miguel de Cervantes d'Elx finalitzarà a l'agost. Està previst que abans que comence setembre i el curs, tot el fibrociment d'aquests centres s'haja substituït per noves plaques hidròfugues i impermeabilitzades, encara que això últim sí que coincidirà amb els primers compassos de l'inici del curs, segons informa l'Ajuntament.

Les obres de retirada de fibrociment en els tres col·legis públics on encara hi havia presència d'aquest material, van començar la setmana passada. Concretament, les actuacions s'estan realitzant en el CEIP l’Alcúdia i el CEIP Sanchis Guarner, i en les pròximes setmanes passaran al CEIP Miguel de Cervantes, aprofitant l'absència d'escolars durant l'estiu.

Compromís

Tal com ha destacat l'edil d'Educació, María Bonmatí, “la retirada del fibrociment dels centres, inclosa en el Pla Edificant, era un compromís d'aquest govern municipal”. Bonmatí ha explicat que, a pesar que l'informe de necessitats estava aprovat des de 2017, encara no s'havia avançat en el procés de licitació. “Els tres centres esperaven que el passat estiu s'haguera retirat el fibrociment, però en aquells dies el procés de licitació no havia començat i no va poder realitzar-se a causa dels terminis”, afegia l'edil.

En el centre, l'edil d'Educació d'Elx / Información

“Després del treball incansable de la Regidoria d'Educació ja tenim tots els permisos necessaris i durant el mes d'agost tot el fibrociment quedarà retirat dels col·legis”, ha indicat l'edil de l'àrea.

Per part seua, l'arquitecte encarregat de les obres, Rafael Santonja, ha detallat que els treballs consisteix en l'eliminació de totes les plaques de fibrociment que estaven en el perímetre de l'edifici i la seua substitució per noves plaques hidròfugues. A més, en els centres es col·locaran cobertes impermeabilitzades per a aconseguir així un major estalvi energètic i evitar filtracions.

Avanços

En aquests moments s'està treballant en el CEIP Alcúdia i CEIP Sanchis Guarner. Les actuacions en el CEIP Miguel de Cervantes començaran més tard, a mitjan mes, encara que la retirada del fibrociment està prevista que finalitze l'última setmana d'agost.

Les tasques de col·locació de les plaques de substitució coincidiran amb l'inici del curs 2024/2025 en aquest últim centre, encara que es realitzaran en horaris diferents i sense cap mena de risc per a alumnat i professorat.

Inversions

En el cas de L'Alcúdia, l'actuació de retirada de fibrociment i substitució de plaques ascendeix a 19.239 euros, en el Sanchis Guarner la inversió ha sigut de 107.000 euros, i en el Miguel de Cervantes, de 135.000 euros, la qual cosa fa un total, segons l'Ajuntament, de 261.239 euros.

En l'últim ple de gener de 2023 la llavors regidora d'Educació, la socialista María José Martínez, va anunciar que l'Ajuntament assumiria les competències per a eliminar el fibrociment d’aquests col·legis, en aquells dies amb un cost de 322.000 euros. “Amb aquestes actuacions, que es duran a terme a l'estiu, coincidint amb el període vacacional ja que no són compatibles amb l'assistència a classe de l'alumnat, completem juntament amb Conselleria d'Educació la retirada de fibrociment en un total de 24 centres docents del municipi”, assenyalava llavors. Finalment, la licitació no va arribar a temps per a procedir a la retirada d’aquests elements el passat estiu.

Però de quin problema parlem?

En les construccions que habitem i en el nostre entorn podem trobar materials que contenen amiant, a causa de la quantitat d'elements de fibrociment que es van utilitzar i que formen part de gran nombre de les edificacions executades fins a la dècada dels 90.

Una de les cobertes on s'ha d'actuar / Información

L'amiant o asbest és un mineral constituït fonamentalment per silicats complexos de ferro, alumini, magnesi i sodi d'estructura cristal·lina que, en ser fracturat o esmicolat, forma fibres o feixos de fibres que se separen longitudinalment en filaments cada vegada més xicotets.

L'amiant és considerat per l'Organització Mundial de la Salud com un cocarcinogen, és a dir, un agent extern físic, químic o biològic capaç de produir càncer. Una altra de les malalties és el mesotelioma maligne, un altre càncer però que afecta la pleura i al peritoneu.