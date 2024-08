La Universitat d'Alacant celebra el centenari d'Estellés amb un congrés internacional sobre l'obra del poeta

La Universitat d'Alacant es convertirà els dies 21 i 22 d'octubre en el centre neuràlgic de l'obra del poeta de Burjassot amb la celebració del Congrés Internacional Vicent Andrés Estellés: “Una amable, una trista, una petita patria”, una trobada científica internacional que reunirà a Alacant investigadors sobre l'obra del poeta i sobre les experiències didàctiques que l'escola ha construït i posat en pràctica per a difondre Estellés entre la joventut.

La trobada se celebrarà a l'aula magna de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UA amb un complet programa a través del qual es podrà assistir a una sèrie de conferències plenàries, ponències, taules redones, comunicacions, exposicions, presentacions de novetats editorials i un concert a càrrec de Borja Penalba, obert al públic en general, per a celebrar el centenari del gran poeta de les lletres catalanes del segle XX.

La inauguració del congrés serà el 21 d'octubre a càrrec de la rectora de la Universitat d'Alacant, Amparo Navarro; la presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe, i de Carles Cortés, director de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Programa

El programa definitiu del Congrés Internacional Vicent Andrés Estellés que se celebrarà a la Universitat d'Alacant ja es pot consultar en aquest enllaç. Durant els dos dies que durarà la trobada científica, els assistents tindran l'oportunitat de conéixer la visió del poeta a l'exterior a través d'experts com Jordi Larios (University of Saint Andrews), Cèlia Nadal (Università por Stranieri di Siena), Hans-Ingo Radatz (Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Internationales Institut für Ibersiche Studien) i Vicent Martines (UA). També la ponència d'Àngels Gregori, comissaria de l’Any Estellés: «Cartografiar la ciutat. València a través del Llibre de meravelles» o «Estellés des de la didàctica de la literatura», en una taula redona en la qual participaran Josep Ballester (UV), Aina Monferrer (UV), Frederic Johnson (CFPA Giner de los Ríos d'Alacant/CEFIRE), Laura Barberà Borràs (IES L’Estació d'Ontinyent), entre altres propostes.

Cartell del congrés / INFORMACIÓN

Cartell

La Universitat d'Alacant, la Institució de les Lletres Catalanes i l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana han presentat esta setmana el cartell i la programació definitiva del Congrés Internacional Vicent Andrés Estellés: Una amable, una trista, una petita patria, dissenyat per la il·lustradora Esperança Martínez a partir del quadre A l’Estellés (2006), cedit per l'artista Antoni Miró.

El congrés, a més, tindrà reconeixement acadèmic en dos modalitats, les dos gratuïtes: per a l'alumnat universitari, la inscripció i l'assistència al congrés donen dret a un certificat de vint hores avalat pel Centre de Formació Permanent de la UA, i per al personal docent no universitari, el congrés inclou una activitat formativa en modalitat jornada en la qual col·labora el CEFIRE d'Alacant.