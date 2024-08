Yolanda Marín dona veu a l'ELA a Tabarca

Emoció i solidaritat es donen la mà en un esdeveniment per al record. Trobades NOW va desembarcar anit a l'Illa de Tabarca amb la finalitat de mostrar al món la difícil lluita contra l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), una malaltia neurodegenerativa que afecta prop de 4.000 persones en tota Espanya.

L'església de l'illa obria les portes a un esdeveniment la recaptació íntegra del qual anava a parar a la Fundació Luzón per a, entre altres coses, finançar l'avanç de les investigacions d'una malaltia que, fins a la data, manca de cura. Per a donar-li una dimensió més gran, van comptar amb el suport desinteressat de la soprano internacional Yolanda Marín i del mestre alacantí Florencio Sáez al piano que, de manera completament desinteressada i altruista, van interpretar un programa marcat per algunes de les bandes sonores més famoses del cinema, himnes operístics i conegudes belades de tot el món.

Segons dades dels organitzadors, unes 250 persones van acudir a la cita per a donar suport a una iniciativa impulsada per Manuel Bonilla, president de Trobades NOW i director corporatiu d'innovació del grup SHA & AB Living, qui recentment va perdre a la seua mare precisament a causa d'aquesta problemàtica. Alguns dels assistents van aprofitar per a passar la nit en el lloc, però altres van tornar en els vaixells que serveixen de taxi entre Santa Pola i Tabarca o fins i tot en els seus pots propis.

Concierto 'Desde Tabarca por la ELA' /

La cerimònia va complir les seues expectatives i va registrar un ple absolut en la històrica edificació cristiana de l'illa. Els qui va estar allí presents van tindre temps d'emocionar-se amb la captivadora veu de Marín, així com viure en primera persona un esdeveniment únic. La retransmissió via reproducció en línia va permetre que altres usuaris pogueren ser testimonis del recital «d'una veu celestial», com va catalogar a la soprano el mateix Bonilla.

El repertori va incloure peces com El día que me quieras, de Carlos Gardel; Lucía, de Joan Manuel Serrat; alguna obra d'Ennio Morricone com Nella fantasia o Cinema Paradiso;

de Henry Mancini, My way de Frank Sinatra o La vida és bella, de Nicola Piovani. L'esdeveniment va finalitzar en gran amb peces de Puccini, fent del Nessun Dorma un cant angelical en la veu de Marín. A falta de fer un recompte dels diners recaptats, i sabent que encara es poden realitzar donacions a través de Bizum al número 00808 o en la web www.ffluzon.org, l'organització estima que aquest esdeveniment ha sigut un èxit.