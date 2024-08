La C. Valenciana, al capdavant dels ofegaments al juliol amb 16 morts

La Comunitat Valenciana va registrar 16 ofegaments mortals el mes de juliol de 2024, que s'ha convertit en el tercer amb més persones ofegades en els espais aquàtics espanyols en els últims deu anys, en registrar-se 93 decessos per esta causa i arribar a les 291 defuncions entre l'1 de gener i el 31 de juliol.

Així es desprén de les dades arreplegades en l'Informe nacional d'ofegaments (INA), que elabora la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme, i que revela que la Comunitat Valenciana lidera el nombre de defuncions per ofegament, seguida d'Andalusia (13), Galícia (10) i huit en cada un dels territoris de Canàries, Catalunya i Illes Balears.

La dada de morts el juliol passat -una mitjana de tres per dia- només és superada pel mateix mes de 2017 i 2019 en els últims deu anys, en què es van donar 95 morts cada una d'eixes anualitats, en les quals hi ha sèrie històrica de l'INA, l'única estadística que arreplega diàriament les defuncions en els espais aquàtics d'Espanya a través del Sistema Integrat de Gestió de Dades d'Incidències en el Medi Aquàtic (SIFA).

Fins ara, expliquen des de la federació, només els primers set primers mesos de 2017 havien sumat més òbits per esta causa, amb 306, mentre que les 291 morts en el mateix període de 2024 suposen 42 més que el mateix període de l'any anterior (gener-juliol de 2023).

En concret, el juliol de 2024 hi ha hagut 14 ofegaments mortals més que en aquest mes de 2023, en què n'hi va haver 79.

Juliol és, a més, el mes de l'any que més morts suma des de 2015, amb 770, que suposen el 20 % de les defuncions per ofegament no intencional des que va començar a fer-se l'INA.

Des de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de juliol de 2024 hi ha comptabilitzades a Espanya per la Reial Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme 3.845 pèrdues de vides humanes per esta causa.

Dades per comunitats autònomes

Per comunitats autònomes, el juliol passat la Comunitat Valenciana va registrar 16 ofegaments mortals, Andalusia (13), Galícia (10) i huit en cada un dels territoris de Canàries, Catalunya i Illes Balears.

És destacable que cinc de les onze morts per esta causa que porta registrades la Regió de Múrcia, que és uniprovincial, es van donar en el juliol passat, i també que eixe mateix mes es van produir 7 de les 15 de Castella i Lleó, una comunitat autònoma d'interior.

Un fet que es repeteix a la Comunitat de Madrid, amb quatre ofegaments al juliol dels sis que porta datats enguany, i Aragó, amb 4 de 8.