Esglai al port de Xàbia: un catamarà amb uns 50 passatgers a bord xoca contra l'escullera de la platja de la Grava

Esglai en el port de Xàbia. Un catamarà de l'empresa d'excursions marítimes Boramar va xocar ahir, vora les 13 hores, contra l'escullera del far roig i va quedar encallat en aquest dic que dona a la platja de la Grava. A bord anaven, segons han indicat a Levante-EMV testimonis que van observar des de terra l'accident marítim, uns 50 passatgers. El catamarà estava fent la maniobra d'entrada per la bocana del port. El fort vent i un possible error del motor van ocasionar que se n'anara contra les roques d'escullera d'un dic en el qual, per l'altra part, amarren els pesquers xabiencs. Ningú va resultar ferit. Es va activar a bord, això sí, el protocol d'emergència. Des de terra es veien tots els passatgers amb el jupetí salvavides posat. També va intervindre la Policia Local per a garantir la seguretat de totes les persones que anaven a bord.

Remolcat i reparat

Entre les 13 i les 15 hores, l'embarcació va estar encallada en l'escullera. Després va acudir Salvament Marítim amb la Salvamar Diphda i va remolcar el catamarà. El va portar fins al seu amarrament. Bussos van estar fent treballs en la part submergida del casc que va patir danys. Després de la reparació, l'embarcació va tornar navegant amb normalitat al port de Dénia.