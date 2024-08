L'empresa d'espectacles de Bresh, la festa de moda entre influenciadors, en mans de consultors i notaris 'top'

"Hitazo tras hitazo". És l'eslògan de Bresh, una festa nascuda a l'Argentina en 2016 i que s'ha convertit en un fenomen global pels seus adeptes entre els quals no falten influenciadors de qualsevol condició. Des de Rosalía a Lola Índigo passant per Nil Moliner, Duki i fins i tot Kylian Mbappé, els ídols de dues generacions, mil·lennista i Z, han passat per algun dels esdeveniments que Bresh ha posat en marxa i que ara, el que celebra a Ifema la nit de Cap d'Any, compta amb nous protagonistes. En concret, un consultor d'una 'big four' i un notari molt reconegut en la capital s'han fet amb el total del paquet accionarial de l'empresa de producció, promoció i explotació d'espectacles en viu d'arts escèniques de "la festa més bonica del món" que el passat 1 de gener va reunir més de 10.000 persones en el recinte firal que, entre altres coses, albergarà l’F1 a Madrid.

Perfectament dissenyat per a crear contingut en TikTok i Instagram, l'esdeveniment itinerant que ha revolucionat la manera d'eixir dels jóvens de ciutats tan exigents com Nova York, Miami Londres i París, i que triomfa per haver trencat els codis de vestimenta, ha sigut triat per dos dels primers espases del món dels negocis madrileny, segons la documentació a la qual ha tingut accés ACTIVOS, el vertical econòmic de Prensa Ibérica. Amb esta operació se sumen a altres companys del seu entorn que han fet inversions similars incorporant-se al 'boom' de la nit, l'oci i la restauració de la qual alguns anomenen ja "la nova moguda madrilenya".

En concret, l'esmentada empresa a càrrec dels espectacles en directe de Bresh, que l'any passat va dissenyar un xou que va transformar durant set hores Ifema en un recinte de colors cridaners i diversió amb atraccions com un elefant inflable de nou metres d'alt, dos ànecs i tres ossos gegants, a més d'un laberint d'ossos unflables suspés en el sostre, va ser creada el passat 22 de desembre. La van constituir JG Events Live, companyia internacional especialitzada a crear esdeveniments vinculats al luxe i Bclever Payments, firma tecnològica l'aplicació de la qual s'encarrega de digitalitzar la venda d'entrades especialitzada en esdeveniments d'oci.

Sis mesos més tard, el juny d'enguany, aquestes empreses que controlaven la companyia d'espectacles van deixar el seu estatus de soci, sent substituïdes per Elipsis Capital, una gestora de fons d'inversió especialitzada en el finançament de produccions de cinema, sèries de televisió, música i arts escèniques, que treballa acompanyat d'inversors privats a través d'Elipsis Entertainment, que també apareixia com a sòcia de la firma vinculada a Bresh. Mes i mig més tard, aquest mateix mes de maig, el fons d'inversió ha transmés les seues participacions en la companyia d'arts escèniques a aquests dos executius. Aquest mitjà ha intentat posar-se en contacte amb la gestora per correu electrònic, que no ha volgut atendre la petició d'informació.

La transmissió de participacions recents podria indicar que Bresh tornarà a posar a ballar a milers de madrilenys per a donar la benvinguda a 2025. Cal assenyalar que aquest esdeveniment a Espanya se celebrava cada dimecres a Barcelona a la sala Apolo (traslladada a espais més amplis com Poble Espanyol) i ha passat per festivals nacionals com Arenal Sound, O Son do Camiño i Boombastic. A més, va ser l’afterparty dels Premis Grammy Llatins a Sevilla i Las Vegas, i es va encarregar de la celebració privada per a la selecció argentina de futbol quan va guanyar el Mundial de Qatar. A més, aquest estiu han estat presents en Tomorrowland, el festival de música electrònica més important del món.

Inversió per motius fiscals

Les inversions en l'àmbit de les arts escèniques i la música són comunes entre professionals liberals com ara advocats, notaris, metges i arquitectes. L'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) té la facultat de certificar activitats que poden expedir certificats per a deducció fiscal, la qual cosa obri la porta a diverses oportunitats d'inversió. Per exemple, si es fan sessions de música electrònica en directe o espectacles similars a un musical, l’INAEM podria autoritzar l'empresa a beneficiar-se d'aquestes inversions amb deduccions fiscals.

La inversió en cinema, teatre, musicals i espectacles és una pràctica habitual entre aquests professionals, i els permet obtindre crèdits fiscals emparats per l'article 36.3 de la Llei de l'impost de societats. Aquest article estableix que les despeses en la producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals tenen una deducció del 20 %. No obstant això, la deducció generada en cada període impositiu no pot superar els 500.000 euros per contribuent. Estes operacions compten amb alta seguretat jurídica, ja que la Direcció General de Tributs les ha avalades amb criteris vinculants. Així, la música en viu, el teatre o la dansa poden oferir una rendibilitat superior a inversions tradicionals com el mercat immobiliari, financer o de valors, mentre els inversors busquen maneres d'estalviar impostos de manera legal.

Per a dur a terme aquestes inversions, els professionals utilitzen associacions d'interés econòmic (AIE), entitats sense ànim de lucre que es dediquen exclusivament a activitats econòmiques auxiliars de les quals desenvolupen els seus socis. Aquesta fórmula permet a empreses o inversors privats participar en la producció de festivals, concerts o espectacles de música en directe o arts escèniques, beneficiant-se de l'incentiu fiscal i rebent beneficis segons el seu percentatge de participació en l’AIE. En aquestes associacions poden participar diversos socis inversors simultàniament, amb participacions que van des de molt minoritàries fins a quasi controlar la totalitat de l'entitat.