Les dones regnen en el pròxim M Fest

La sexta edició del M Fest es presenta amb aires renovats esta tardor a Alacant. El festival de música que ofereix des de 2018 la Fundació Mediterráneo, en el qual conflueixen artistes nacionals o bandes consolidades junt amb talents emergents de la província, té enguany un marcat caràcter femení —davant d'altres edicions en les quals predominaven les bandes masculines— de les quals, quatre de les seues protagonistes són dones —Travis Birds, Melenas, Mira Paula i La 126—, que participaran en els concerts dobles amb el músic Nacho Casado i el grup Pony Bravo.

El festival, a més, té enguany una major concentració en el temps, ja que se celebrarà a Alacant al llarg del mes d'octubre i, en lloc de tres cites disperses, es durà a terme entre el 4 i el 26 d'octubre a través d'una quinzena d'activitats complementàries al voltant de la indústria cultural i musical.

Però el cor del M Fest són els tres concerts dobles en els quals s'aparellen dos grups d'artistes que no tenen relació entre si per a captar l'atenció de públics nous. Dirigida a una audiència més jove disposada a escoltar noves bandes, la idea del festival és que els seguidors d'un grup compartisquen butaca en el concert d'un altre grup que potser no coneixen i que, sense vincles musicals que els unisquen, potser mai escoltarien. El mateix plantejament es trasllada als músics que coincideixen en l'escenari.

L'arrancada d'aquest festival serà el 4 d'octubre, amb els concerts inaugurals de Melenas i l'alacantina Mira Paula a l'Aula de Cultura d'Alacant.

Les primeres, originàries de Pamplona en 2016, han conquistat l'escena indie amb el seu pop atemporal i reconegudes per les seues melodies fresques i vibrants, amb influències de bandes com The Feelies i Stereolab. El seu tercer àlbum, Ahora (2023), promet un viatge sonor inoblidable.

Al seu torn, Mira Paula és el projecte musical de Paula Ruiz, alacantina establida a Madrid, que ofereix un contrast perfecte amb la seua combinació musical d’indie pop electrònic amb tocs afrancesats i dels noranta. En 2022 va destacar amb el seu EP Oh la la i la seua capacitat per a mesclar ironia lleugera amb influències musicals variades, des de la música francesa fins al pop modern.

El segon concert arriba l'11 d'octubre amb les actuacions de Travis Birds i La 126. La madrilenya Travis Birds, que en 2016 va llançar el seu primer disc i en 2018 va ser reconeguda per la seua cançó Coyotes per a la sèrie El embarcadero, continua conquistant el públic amb la seua veu única i la seua capacitat per a transmetre emocions. De directe intens, les seues cançons mesclen el folk amb elements de rock i pop. En 2023 va publicar el seu tercer àlbum, Perro Deseo.

Com a contrapunt, La 126 és una banda de pop punk i rock composta per tres talentoses dones d'Elx que defineixen la música alternativa. Formada a la fi de 2022, la banda ha guanyat reconeixement pel seu potent EP Todo venía de antes i la seua participació en festivals com el Heineken Silver Rising Stars del FIB de Benicàssim i, recentment, en el Low Festival de Benidorm, per ser la banda guanyadora del Concurs Emerge Vibra Mahou.

L'última de les actuacions serà el 25 d'octubre, quan compartiran escenari Pony Bravo i Nacho Casado. El grup sevillà Pony Bravo desafia les convencions del rock andalús amb el seu enfocament crític i la seua habilitat per a mesclar gèneres. Des del seu debut en 2006, han sigut pioners en la música independent, i amb el seu quint àlbum, Trópico, porten al públic a un món exòtic i distòpic on la música és tant una fugida com una reflexió sobre el món que ens envolta.

L'il·licità Nacho Casado, conegut per la seua combinació única de pop, jazz i bossa nova, presenta el seu tercer disc d'estudi, Disco Bleu. Casado ofereix una actuació plena de matisos i elegància, amb un toc mediterrani que el distingeix.

Àmplia programació cultural

Luis Boyer, president de la Fundació Mediterráneo, subratlla la missió del M Fest: "Volem ser un pont entre els artistes emergents i un públic més ampli, especialment a la província d'Alacant. No és només un festival; és una plataforma per al talent local i una ferramenta per al creixement cultural".

El festival promet ser un punt de trobada per als amants de la música i la cultura, oferint una mescla eclèctica d'estils i sons, a més d'una programació d'activitats paral·leles dirigides a la formació de nous artistes i bandes.

Aquest programa complementari s'inaugura el 4 d'octubre amb una xarrada titulada “Canela Party: El escaparate de nuevos talentos al alcance del público y profesionales del sector”, on els fundadors del festival Canela Party de Torremolinos compartiran la seua experiència i visió sobre l'evolució de la indústria musical espanyola. L'acte, d'entrada lliure, permetrà als assistents explorar les dinàmiques darrere d'un dels festivals més icònics del país.

El festival també proposa tres classes magistrals d'aprenentatge amb professionals. El 5 d'octubre, Kiddo Manteca dirigirà una classe sobre la producció musical d'èxits contemporanis, compartint tècniques i secrets per a crear música rellevant en la indústria actual; el 12 d'octubre, José Bruno Niño, reconegut bateria, oferirà una classe de bateria centrada en el groove i la improvisació, i el 26 d'octubre, Javier Letamendia Leta mostra com preparar una banda per a actuacions en viu, abastant des de la disposició de l'escenari fins a la interacció amb l'equip tècnic. Cada classe magistral tindrà un cost de 10€.

Cinema i col·loquis

A més de la música, el cinema estarà present en el M Fest amb la projecció el 14 d'octubre del documental Amy, d’Asif Kapadia, que ofereix una mirada íntima a la vida i carrera d’Amy Winehouse, i el 21 d'octubre es projectarà Segundo Premio, la pel·lícula d’Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, que relata les experiències d'una banda indie en l'escena musical dels anys 90 a Granada que evoca a Los Planetas. Les entrades costaran 3€.

El 10 d'octubre es presenta el llibre Verdades y mentiras sobre tocar un instrumento, per José Bruno i Javier Vidal, i el 23 d'octubre Ainara LeGardon conduirà una xarrada sobre la intel·ligència artificial i el seu impacte en la creació i difusió cultural, abordant les implicacions de la IA en els drets d'autor i la producció creativa.