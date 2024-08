Màxima alerta de la Policia pel que està passant a les platges espanyoles

La platja és el destí predilecte de milions d'espanyols cada estiu. Molts d'ells té la fortuna de tindre en propietat un apartament a la platja, encara que la gran majoria ha de pagar religiosament un hotel per a gaudir d'uns dies al costat de la mar. Els lladres no paren ni en vacacions i es desplacen fins a les destinacions turístiques per a aprofitar-se de la relaxació dels turistes i emportar-se un valuós pot per a casa.

Agost és el mes vacacional per excel·lència a Espanya i trobar un bon lloc a la platja s'ha convertit en una missió quasi impossible. Són moltes les persones que matinen aquest mes exclusivament per a plantar l'ombrel·la en l'arena, reservar el seu lloc a dos passos de l'aigua abans de tornar al seu apartament i desdejunar. Esta pràctica, gens ètica, però molt habitual, es pot veure en quasi totes les costes espanyoles. Aquestes persones tornen a mitjan matí a la platja i impedeixen a la resta de la gent aconseguir un bon lloc. En alguns llocs més turístics, de la quantitat de gent que està la platja, les persones han de donar-se la mitjana tornada i anar-se'n a un altre lloc o conformar-se a donar-se un capbussó en la piscina.

La platja es converteix en un terreny molt agradable perquè els lladres s'adjudiquen alguna cosa que no és seu. Per a evitar que els amics de l'alié facen l'agost, la Policia Nacional ha enviat a través de les xarxes socials tres consells que tothom ha de seguir durant les seues vacacions a la platja. "Segueix aquests passos per a evitar que algú t'amargue el dia", es pot llegir en Twitter.

En primer lloc, els agents recomanen portar només allò que siga necessari a la platja. Per tant, evita portar una gran quantitat de diners en la cartera fins i tot no és necessari portar les targetes de crèdit o el telèfon mòbil. Aquests són els objectes més buscats pels lladres a causa del seu alt valor.

Si tienes la suerte de estar disfrutando de la #playa, atento a estos #consejos y evita que nada ni nadie te amargue el día 👇



👉Lleva lo necesario

👉Si vas en compañía, haced turnos para no dejar vuestras pertenencias solas

👉No dejes cosas valiosas a la vista pic.twitter.com/1zLY3F0zS7 — Policía Nacional (@policia) August 1, 2024

En segon lloc, la Policia Nacional recomana fer torns de bany si vas en companyia. Això vol dir que algú ha de quedar-se en tot moment al costat de la tovallola i l'ombrel·la mentre la resta està en l'aigua per a espantar els lladres de la zona, que mai actuaran en veure a algú vigilant.

Finalment, una cosa que tothom realitza, però sempre és bo recordar. "No deixes gens de valor a la vista", conclouen els agents. Per a seguir al peu de la lletra aquest consell, hi ha molts creadors de contingut que estan ensenyant trucs que van més enllà d'amagar les coses davall de la tovallola.