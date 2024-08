La pitjor cara de l'estiu: així comença el dia el "botellòdrom" de Xàbia

Xàbia té un "botellòdrom" oficiós. Mirant-ho des de l'aspecte positiu, és millor tindre els joves que fan botellot concentrats en un aparcament. Si s'escampen pel terme municipal, l'endemà hi ha deixalles ací i allà. El "botellòdrom" està en un aparcament públic situat davant d'una coneguda discoteca. Els dissabtes i els diumenges comença el dia replet de les deixalles del botellot. Els joves allarguen la festa. Els últims se’n van vora les 8 del matí. Si sonen els equips de música dels cotxes, els joves fan molt de soroll o "envaeixen" la carretera del Pla (carretera entre la discoteca i l'aparcament), hi acudeix la policia local. En la zona hi ha moltes vivendes i costa dormir amb tant de rebombori.

Líquids vessats

Els veïns més matiners encara se sorprenen quan veuen totes les deixalles que es poden generar en hores. La major part dels jóvens que fan botellot ací no es preocupen d'arreplegar els residus que generen i llançar-los a un contenidor. Abandonen en l'aparcament botelles de plàstic i de vidre, gots, bosses, llandes, líquids vessats... Algunes d'aquestes deixalles acabaran en el llit del riu Gorgos, que està al costat de l'aparcament. Un altre problema és que els joves orinen en la via pública i, l’endemà al matí, hi ha una penetrant i desagradable olor.

Els servicis de neteja s'afanyen per esborrar la petjada del botellot. A primera hora del matí, ja han retirat totes eixes deixalles. I ací no ha passat res. El "botellòdrom" oficiós queda llest per a una altra nit de farra.