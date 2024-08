La producció industrial cau un 4,1 % al juny i entra en negatiu després de dos mesos d'alces

L'índex general de producció industrial (IPI) va baixar un 4,1 % al juny en comparació amb el mateix mes de 2023, taxa 4,1 punts inferior a la del mes anterior, segons ha informat aquest dilluns l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb el retrocés de juny, el major des de març (-11,9 %) d'enguany, la producció industrial posa fi a dos mesos consecutius d'alces interanuals després de les pujades del 12,7 % i del 0,2 % que va experimentar a l'abril i al maig, respectivament.

El descens de la producció industrial registrat al juny va ser resultat de les baixades de la producció en els béns de consum durador (-10,5 %), els béns d'equip (-8,7 %), els béns de consum no durador (-2,4 %), els béns intermedis (-2,3 %) i l'energia (-1,7 %).

Corregida d'efectes estacionals i de calendari, la producció industrial va registrar al juny un avanç del 0,6 % respecte al mateix mes de l'any passat, taxa 0,2 punts superior a la registrada al maig.

Quinze comunitats retallen la producció de la seua indústria

La producció industrial va baixar el mes de juny passat en 15 comunitats autònomes en taxa interanual i va pujar únicament a Castella-la Manxa (6,8 %) i Extremadura (2,5 %).

Els majors descensos interanuals es van registrar a Balears, que registra una caiguda del 12,2 %, seguida de Cantàbria (9,2 %), Andalusia (8,9 %), Comunitat Valenciana (8,9 %), País Basc (6,6 %), Navarra (4,7 %) i Comunitat de Madrid (4,5 %).

La producció industrial creix un 0,3 % en taxa mensual

En termes mensuals (juny sobre maig) i dins de la sèrie corregida d'estacionalitat i calendari, la producció industrial va augmentar un 0,3 %, davant del descens del 0,1 % del mes anterior.

Per sectors, béns de consum no durador (0,9 %) va presentar la taxa mensual més positiva. Per contra, béns de consum durador (-1,2 %) va ser la menor taxa.