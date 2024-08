Reivindicació de la Dama d'Elx amb retrets i mobilitzacions a Madrid

«Sembla el Dia de la Marmota, però no ens queda una altra si volem aconseguir-ho». En aquests termes es pronuncia la presidenta de la Reial Orde de la Dama, Mari Carmen Pérez Cascales, que té clar que l'única manera d'aconseguir la cessió de la Dama d'Elx a la ciutat, encara que siga de manera temporal, és continuar insistint. Per això mateix, no està disposada a tirar la tovallola, ni tan sols malgrat els revessos de Madrid.

Unes descaradures que, una vegada més, han quedat en evidència, en aquesta ocasió, com va denunciar, després que s'haja convidat al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, a visitar Elx i, en particular, el jaciment de L'Alcúdia, perquè conega l'entorn en el qual es va trobar el bust iber i veja que la ciutat pot acollir perfectament la que és una de les seues principals senyes d'identitat, sense cap resposta. I això és precisament el que Pérez Cascales va posar sobre la taula amb la coincidència de la celebració de la gala del 127 aniversari del descobriment de l'escultura, que es va celebrar aquest dissabte en el Centre de Congressos.

Les queixes

Un acte en el qual va haver-hi espai per a les reivindicacions, com ja és habitual; per als reconeixements, i també per als retrets. «Des de març estem intentant que el ministre conega Elx de prop i trepitge el jaciment de L'Alcúdia, però ni tan sols ens ha contestat», es queixa amargament Pérez Cascales, qui s'aferra a la possibilitat que una visita a la ciutat puga fer que l'Executiu central canvie el pas, més encara amb el relleu en el ministeri, i així ho va expressar en la gala. Només han aconseguit un justificant de recepció. «La Dama ha de tornar a Elx, la Dama és nostra», va dir sobre l'escenari.

Els premis

En aquesta ocasió, els reconeixements van recaure en l'Atticgo Handbol Elx, que enguany ha aconseguit guanyar la European Cup EHF; el mestre deCapella del Misteri d’Elx entre 2001 i 2018, José Antonio Román, per tota una vida vinculat al Misteri d’Elx; i a Càritas Parroquial interdiocesana d'Elx, per la labor que desenvolupa amb les persones més necessitades.

Els premiats en la gala amb les autoritats. / Áxel Álvarez

Les reivindicacions

Tot en el marc d'un acte al qual va assistir la flamant secretària autonòmica de Cultura, Pilar Tébar, gest que la Reial orde va interpretar de nou com un suport del Consell a les seues reivindicacions, així com l'alcalde d'Elx, Pablo Ruz. No en va, tant una com l'altre es van alinear de manera categòrica amb Pérez Cascales en la seua reivindicació.

«Els interessos d'Elx són els nostres interessos», va defendre Tébar, qui es va comprometre des de la Generalitat a «impulsar la reivindicació, sumant esforços amb la Diputació i l'Ajuntament». Mentrestant, Ruz va assenyalar que ja s'ha demanat a la Diputació que encarregue un informe al MARQ que acredite que tècnicament l'escultura pot viatjar a Elx de manera temporal, va assenyalar que Urtasun tampoc ha contestat a la missiva de l'Ajuntament, i va reprendre la idea d'un moviment social reivindicatiu que arribe fins a les portes del Museu Arqueològic de Madrid, on està el bust. «La Dama tornarà algun dia», va sentenciar.

L'últim any

Prèviament, la presidenta de la Reial Orde també havia fet un repàs detallat amb totes les activitats que s'havien desenrotllat en l'últim any, que coincidia amb el 126 aniversari de la troballa, i en les quals una vegada més la promoció de l'escultura trobada el 4 d'agost de 1897 ha tingut un paper primordial, al costat de la ja històrica reivindicació del retorn a Elx.

La Dama Vivent, Mari Carmen Pérez Cascales i Pablo Ruz a l'entrada al Centre de Congressos. / Áxel Álvarez

Novetats

Entre les novetats de la jornada, la posada de llarg de la col·laboració que la Reial orde ha estrenat amb Integra-T, l'associació sense ànim de lucre de persones amb diversitat funcional intel·lectual d'Elx, que va ser l'encarregada d'elaborar les xicotetes reproduccions del bust en ceràmica que es van entregar a les reines de les Festes d'Elx i a les belleses de la Foguera d'El Pla del Bon Repós-La Goleta d'Alacant, així com a les jugadores de l'Atticgo Handbol Elx. Una col·laboració esta, la d'Integra-T, que se suma a l'acabada d'estrenar amb el barri del Raval, fins a l'extrem que la imatge que il·lustra els actes és un acolorit retrat de la simbòlica escultura, realitzada per Laura Guillén i exposada durant la Balconada d'El Raval.

Els cantors del Misteri, que van ser els encarregats de tancar l'acte en el Centre de Congressos. / Áxel Álvarez

De la Plaça de Baix a l'Alcúdia

Els actes tindran continuïtat aquest diumenge, just el dia en què es compleixen 127 anys des que Manuel Campello descobrira el bust en L'Alcúdia. Així, entre les 11 i les 13 hores, en la Plaça de Baix, s'instal·larà un estand en el qual s'entregaran polseres commemoratives i contes per als més xicotets. A la vesprada, arribarà el moment del tradicional acte en L'Alcúdia. Per a facilitar l'assistència, a les 18.30 hores, des del Museu Arqueològic i d'Història d'Elx (MAHE), partiran autobusos amb destinació al jaciment, on la Dama Vivent depositarà el tradicional ram.